Как спасти оставшиеся деньги и можно ли выйти из кризиса в плюсе? Опыт тагильчан и советы эксперта

Продавать или покупать, крипта или золото, банковские вклады или инвестиции? Сегодня уже всем стало понятно, что хранить рубли под подушкой бессмысленно: инфляция превращает их в пыль. О том, как спасают свои деньги тагильчане в условиях небывалого экономического кризиса и что советуют эксперты, — в нашем материале.

Абсолютно все опрошенные нами представители малого и среднего бизнеса уверены: вариантов для надёжных инвестиций с целью сохранить сбережения становится всё меньше — фондовый рынок скорее мёртв, чем жив. За последние несколько недель Россия стала лидером по числу санкций среди всех государств: заморозка инвестиционных активов и капитала, запрет на экспорт товаров, уход иностранного бизнеса из страны и многое другое. Экономические запреты вызывают девальвацию национальной валюты.

Среди самых распространённых сейчас способов спасти уцелевшие рубли наши спикеры называют банковские депозиты, вложение в китайские юани, краудлендинг (коллективные займы для бизнеса), покупку золота и даже открытие нового бизнеса в условиях налоговых послаблений и антикризисной поддержки государства.

Анатолий Толстов, директор компании «Антолл»: «Стараюсь деньги сейчас не хранить на счетах в банке или в сейфе. Деньги должны делать деньги. То же самое с валютой — не храню нигде и не покупаю, я же в России живу и расчёты совершаю все в рублях. Поэтому, когда экономическая ситуация изменилась, я: 1. Воспользовался своим старым правилом, которое применял, когда только открывал свой бизнес: “Деньги — в товар”. Закупил спецодежду, средства индивидуальной защиты, рабочую обувь, тот ассортимент товара, которым торгует моя компания “Антолл” и который всегда будет востребован. 2. Закупил импортную химию: шампуни, воск-осушитель, полироль и пену для своих автомоек, так как поставщики уже подняли на них цену, соответственно, придётся и мне повышать цены на услуги автомойки, но хотелось бы оттянуть этот момент, поэтому буду держать старую стоимость помывки машины, пока эти запасы не закончатся. 3. Открываю новый бизнес. Просчитываю вариант приобретения новых и переноса части своих аттракционов из парка им. Бондина в города Краснодарского края, Анапу и Сочи, так как считаю, что многие россияне в этом сезоне там будут отдыхать с детьми, да и эксплуатация там не 4 месяца, как у нас, а гораздо дольше».

Павел Безбородов, директор фитнес-клуба «Халк»: «У меня ситуация так совпала, что основные инвестиции с привлечением заёмных средств я проводил во второй половине прошлого года, преимущественно в развитие и расширение бизнеса. Сейчас стоимость этих инвестиций растёт даже в виде материалов, а займы под старые проценты обесцениваются. Считаю, что и в дальнейшем этот способ останется актуальным при условии привлечения средств под разумный процент и инвестирования в качественные и фундаментальные проекты. ﻿Также считаю неплохим вариантом для сохранения средств вложение в валюту. Но если с покупкой долларов или евро всё непросто из-за ограничений ЦБ, то, например, китайские юани — неплохая альтернатива, учитывая неизбежные перспективы расширения сотрудничества с этой страной».

Павел Бычков, директор ресторана доставки «Голодная панда»: «До того как произошли всем известные события, я инвестировал примерно поровну в фондовый рынок и краудлендинг через инвестплатформу “ВДело”. И если рынок акций испытал самое масштабное падение в современной истории России, то деньги, инвестированные в краудлендинг, по-прежнему работают и приносят доход. Даже после того, как Центробанк поднял ключевую ставку, а вслед за этим и все банки подняли ставки по депозитам, условия инвестирования на платформе “Вдело” однозначно выглядят более привлекательными. Я всем своим друзьям сейчас советую всерьёз присмотреться к проектам “Инвестиционного брокера”, которые периодически размещаются на платформе “Вдело”. Например, там прямо сейчас “Брокер” привлекает деньги на 6 месяцев под 20% годовых — такой ставки на столь длительный срок банки не дают. Как по мне, это лучший способ не только сохранить сбережения в этот кризис, но и гарантированно заработать».

Ольга Вертунова, отельер: «Мне 48 лет, и я никогда не подстраховывалась, живу интуитивно, решаю проблемы по мере их поступления. Но если бы я была другой и думала о том, как бы сберечь накопленные средства, то я бы поступила следующим образом: я бы разделила оставшиеся деньги на несколько частей и заранее купила сколько-то долларов, сколько-то евро, сколько-то юаней. Что касается вложений в недвижимость, в Нижнем Тагиле это, прямо скажем, сомнительный предмет для вклада, да и ситуация тоже немножко уже упущена. Я считаю, это тоже надо было делать месяца два назад — и не в Тагиле, а в больших городах-миллионниках, обязательно новостройки. Открывать бизнес сейчас — почему нет. Всё, что ты будешь производить сам, не перепродавать, а производить, оно во все времена будет пользоваться спросом, если это какой-то предмет первой необходимости: еда, что-то для строительства, возможно, какие-то кирпичи, шлакоблоки. Лично я никогда не храню деньги — приумножаю бизнес. Вот с 14–16 лет занимаюсь бизнесом и деньги никогда не пыталась сохранить: они всегда были рычагом для развития, для моего творчества. Что, на мой взгляд, не стоит делать сейчас, так это связываться с криптовалютой. То, чего нет. Это какой-то МММ, не знаю, как ещё назвать, но я удивляюсь, что люди в это верят и в это вкладываются, это просто схлопнется самым первым пунктом».

Алексей Кузнецов, директор рекламного агентства «Медиа Микс»: «На мой взгляд, в текущей ситуации стараться сберечь свои деньги, к сожалению, уже поздно: всё, что могло случиться в экономике, уже случилось. Но если вы всё ещё имеете расчётный счёт только в одном банке, сейчас самое время открыть несколько счетов в разных учреждениях. Не хочу грустить и думать о плохом, но перестраховаться всё-таки стоит. Распределите свои оборотные средства по этим счетам. И конечно, не забывайте иметь некоторое количество денег в наличном виде. Что касается предпринимателей, хочется порекомендовать несколько шагов. Если вы арендуете помещение, идите прямо сейчас на переговоры с арендодателем, договаривайтесь о скидке. Оплатите аренду на год вперёд. В будущем потратите освободившиеся денежные средства на развитие своего дела. Если вы планировали приобретение новых станков или оборудования, не торопитесь. Велика вероятность того, что в ближайшее время на рынке появится огромное количество предложений по приобретению тех или иных не сильно б/у вещей с дисконтом. К примеру, когда-то (в один из валютных кризисов) я приобрёл станок у закрывающейся компании по стоимости в шесть раз меньше рыночной. Ну и третье: если у вас есть 100%-ная уверенность в необходимости товарных остатков на ближайшие 6 месяцев, идите на переговоры с поставщиками, договаривайтесь о скидках за объём и пополняйте свой склад. Так поступайте только с гарантией того, что сможете распродать эти товары».

Инга Дьячкова, ТД «Уральская рыба»: «У нас нет миллионных оборотов, всё, что получается заработать, вкладываем в сырьё, так как оно дорожает каждый день. Оплата специализированной машины с холодильным оборудованием (лизинг), аренда, зарплата сотрудникам. Вот решили пойти на ярмарки торговать. Instagram не работает, как раньше: было 700 просмотров и заказы, а сейчас максимум 100 просмотров. Личные сбережения удачно вложила в покупку кухонного гарнитура и ремонт, как раз до начала всей этой ситуации. Сажаем рассаду, наверное, как все».