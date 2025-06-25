В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за кражу ноутбука в электричке

Нижнетагильская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже в отношении 42-летнего местного жителя.

По версии следствия, ранее не судимый многодетный мастер строительно-монтажных работ в мае 2025 года, находясь в вагоне электропоезда «Финист», следующего из Качканара в Екатеринбург, увидел на верхней багажной полке чёрную сумку для ноутбука.

«Вскоре у мужчины возник интерес к содержимому, после чего, убедившись, что за ним никто не наблюдает, достал её. При осмотре содержимого сумки увидел в ней ноутбук, адаптер питания, компьютерную мышь и прочие мелочи. Затем он положил её обратно на верхнюю полку, но справиться со своим желанием забрать чужое не смог и похитил сумку со всем содержимым», — рассказали АН «Между строк» в Нижнетагильской транспортной прокуратуре.

По прибытии на станцию Нижний Тагил обвиняемый скрылся с места преступления, причинив потерпевшей имущественный ущерб на сумму свыше 27 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд для рассмотрения по существу.

Ущерб мужчина возместил в полном объёме.