Пять необычных рецептов окрошки от тагильских шеф-поваров и фуд-блогеров (ВИДЕО)

Лето — идеальное время, чтобы наполнить рацион свежими, лёгкими и полезными блюдами. А какой летний рацион обходится без традиционной окрошки? А что, если взглянуть на всеми любимое блюдо по-новому? Специально для читателей АН «Между строк» четыре фуд-блогера и один бар из Нижнего Тагила поделились своими оригинальными рецептами. Окрошка на квасе — это классика. А как насчёт варианта на кефире из кешью и семечек, кефире и минералке, безалкогольном пиве или даже просекко? Выбирайте на свой вкус, приготовьте для себя и близких и почувствуйте себя настоящим кулинарным профи!
Автор блога о живой еде «Полезно — и точка!» (https://t.me/lenAvokado) Елена Полюгова совместила любимую классику с принципами живого питания. Она поделилась рецептом сыроедной окрошки — лёгкой, свежей и максимально натуральной.
Сыроедная окрошка
Ингредиенты:
- зелёный лук;
- укроп;
- огурец;
- редис свежий;
- авокадо;
- дайкон;
- если употребляете яйца, отварите 3 яйца.
Приготовление:
1. Мелко нарежьте зелёный лук и укроп, посолите и помните толкушкой, чтобы зелень дала сок.
2. Огурец, редис и авокадо нарежьте кубиками.
3. Натрите дайкон на средней тёрке.
4. Выбирайте заливку на свой вкус. Для заливки Елена покупает овсяный бездрожжевой квас или делает кефир из кешью и подсолнечных семечек.
Приготовление кефира из кешью и подсолнечных семечек:
1. Кешью и семечки замочите на 4–5 часов.
2. Промойте.
3. Закиньте в блендер, добавьте розовую соль, яблочный уксус, сок 1 лимона и воду.
4. Взбейте в блендере до состояния кефира.
Средиземноморский вайб. Для смелых экспериментаторов и любителей новых вкусовых ощущений. Если по вашему телу вместо крови уже циркулирует квас, но план по окрошке не выполнен, нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» (https://t.me/legko_zanna) Жанна Коробейникова рекомендует приготовить окрошку на сухом игристом с креветками.
Окрошка на просекко с креветками
Ингредиенты на 1 порцию:
- яйцо — 1 шт.;
- креветки (лангустины) — 3 шт.;
- огурец маленький — 1 шт.;
- редис свежий — 1 шт.;
- помидоры черри — 2 шт.;
- любимая зелень – сколько душе угодно (руккола, кинза, петрушка, листик мяты);
- сухое игристое некрепкое.
Приготовление:
1. Во время нарезки Жанна рекомендует не выпивать всё сухое игристое некрепкое и не смешивать ингредиенты в кучу — это важно для последующей эстетики блюда и пищевого гедонизма.
2. Яйца варим вкрутую. Очищенные креветки отвариваем в подсолённой воде либо пару минут обжариваем на сковороде. Огурец и редис нарезаем в меру своего перфекционизма, помидоры черри лучше всего на четвертинки. Зелень художественно рвём.
3. В центр суповой тарелки выкладываем разрезанное пополам яйцо (или половинку) и вокруг него — остальные ингредиенты отдельными горстками. Солим и перчим по вкусу.
4. И перед самой подачей, на глазах у ошалевших близких, наливаем в тарелку сухое игристое с видом, словно каждый день так делаем и нам это уже наскучило.
Чтобы справиться с недоверием к блюду, Жанна советует сначала в маленькой пиале сделать «пробник», и если душа всё-таки не примет это «издевательство» над окрошкой, заливайте квасом. Сухое игристое явно не пропадёт. По словам нутрициолога, ни горчицу, ни сметану она не добавляла, хотя и держала наготове — вкусно было и без них. А игристое использовала безалкогольное.
Шеф-повар бара Crazy Brew Максим Сергеев предложил свою версию народного блюда. Рецепт уникален тем, что в нём используется безалкогольное пиво.
Окрошка с копчёной говядиной
Ингредиенты:
- картофель отварной — 40 г;
- яйцо (отварное) — 1/2;
- редис свежий — 25 г;
- огурец свежий — 30 г;
- говядина копчёная — 50 г;
- петрушка — 5 г;
- соль — 3 г;
- горчица зерновая — 10 г;
- майонез — 30 г;
- пиво тёмное безалкогольное — 150 г (идеально подойдёт тёмное пшеничное).
Приготовление:
Копчение говядины
1. Подготавливаем говядину.
2. Промываем её водой, натираем солью, перцем, паприкой и горчицей.
3. Коптим на грушевой щепе 3 часа.
4. Далее, с добавлением сливочного масла, заворачиваем в пергамент и фольгу, убираем в духовку на 130 градусов на 4 часа.
5. По готовности разбираем говядину на волокна.
Окрошка:
1. Отварить картофель и яйцо.
2. Нарезаем картофель и яйцо кубиком. Затем смешиваем с копчёной говядиной, добавляем соль по вкусу.
3. В тарелку выкладываем все ингредиенты нашей окрошки горкой. Украшаем зеленью, кружками редиса и завитками из свежего огурца. Подаём с тёмным безалкогольным пивом, майонезом и зернистой горчицей.
Фуд-блогер из Нижнего Тагила Никита Кравченко поделился своим вариантом окрошки — на кефире с минеральной водой.
Окрошка на кефире и минералке
Ингредиенты:
- лук;
- петрушка;
- укроп;
- огурец;
- запечённое филе курицы;
- редис свежий;
- картофель;
- яйца;
- соль;
- перец;
- уральский майонез;
- горчица;
- кефир;
- минералка.
Приготовление:
1. Мелко нарежьте зелень, лук предпочтительнее.
2. Посолите зелень и помните толкушкой, чтобы она дала сок.
3. Добавляем нарезанные кубиком огурец и яйца.
4. Вместо колбасы — запечённая курица. Режем кубиками и добавляем.
5. Редис нарезаем полукольцами.
6. Немного варёной картошки режем так же мелким кубиком.
7. Солим, перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем.
8. Добавляем уральский майонез и горчицу.
9. Заправляем минералкой и кефиром в пропорции 1:1.
Фуд-блогер из Красноуральска Антон Некрасов точно знает, чем спастись от жары. Он поделился своим проверенным рецептом — просто, сытно, по-летнему.
Окрошка на домашнем квасе
Ингредиенты:
- зелёный лук;
- укроп;
- картофель;
- докторская колбаса;
- яйцо;
- огурец;
- редис свежий;
- майонез;
- хреновина;
- ядрёная горчица;
- соль;
- ледяной домашний квас.
Приготовление:
1. Нарезаем много зелени, добавляем соль и разминаем толкушкой, чтобы она пустила сок.
2. Половину огурца нарезаем кубиком, вторую половину натираем на тёрке — так он тоже даст сок и аромат.
3. Добавляем варёный картофель, нарезанный кубиком. Следом — докторскую колбасу и яйца, тоже мелко.
4. Кладём ложку майонеза, немного хреновины и чуть-чуть ядрёной горчицы.
5. Заливаем ледяным домашним квасом.
6. Тщательно перемешиваем.
7. Сверху украшаем кружочками редиса.