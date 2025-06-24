Общество

Пять необычных рецептов окрошки от тагильских шеф-поваров и фуд-блогеров (ВИДЕО)

24.06.2025 12:41
Пять необычных рецептов окрошки от тагильских шеф-поваров и фуд-блогеров (ВИДЕО)

Лето — идеальное время, чтобы наполнить рацион свежими, лёгкими и полезными блюдами. А какой летний рацион обходится без традиционной окрошки? А что, если взглянуть на всеми любимое блюдо по-новому? Специально для читателей АН «Между строк» четыре фуд-блогера и один бар из Нижнего Тагила поделились своими оригинальными рецептами. Окрошка на квасе — это классика. А как насчёт варианта на кефире из кешью и семечек, кефире и минералке, безалкогольном пиве или даже просекко? Выбирайте на свой вкус, приготовьте для себя и близких и почувствуйте себя настоящим кулинарным профи!

Автор блога о живой еде «Полезно — и точка!» (https://t.me/lenAvokado) Елена Полюгова совместила любимую классику с принципами живого питания. Она поделилась рецептом сыроедной окрошки — лёгкой, свежей и максимально натуральной. 

Сыроедная окрошка 

Ингредиенты

  • зелёный лук;
  • укроп; 
  • огурец;
  • редис свежий; 
  • авокадо; 
  • дайкон; 
  • если употребляете яйца, отварите 3 яйца.

Приготовление:

1. Мелко нарежьте зелёный лук и укроп, посолите и помните толкушкой, чтобы зелень дала сок.  

2. Огурец, редис и авокадо нарежьте кубиками.

3. Натрите дайкон на средней тёрке.

4. Выбирайте заливку на свой вкус. Для заливки Елена покупает овсяный бездрожжевой квас или делает кефир из кешью и подсолнечных семечек.

Приготовление кефира из кешью и подсолнечных семечек:

1. Кешью и семечки замочите на 4–5 часов.

2. Промойте.

3. Закиньте в блендер, добавьте розовую соль, яблочный уксус, сок 1 лимона и воду.

4. Взбейте в блендере до состояния кефира.

Средиземноморский вайб. Для смелых экспериментаторов и любителей новых вкусовых ощущений. Если по вашему телу вместо крови уже циркулирует квас, но план по окрошке не выполнен, нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» (https://t.me/legko_zanna) Жанна Коробейникова рекомендует приготовить окрошку на сухом игристом с креветками. 

Окрошка на просекко с креветками 

Ингредиенты на 1 порцию:

  • яйцо — 1 шт.;
  • креветки (лангустины) — 3 шт.;
  • огурец маленький — 1 шт.;
  • редис свежий — 1 шт.;
  • помидоры черри — 2 шт.;
  • любимая зелень – сколько душе угодно (руккола, кинза, петрушка, листик мяты);
  • сухое игристое некрепкое.

Приготовление: 

1. Во время нарезки Жанна рекомендует не выпивать всё сухое игристое некрепкое и не смешивать ингредиенты в кучу — это важно для последующей эстетики блюда и пищевого гедонизма. 

2. Яйца варим вкрутую. Очищенные креветки отвариваем в подсолённой воде либо пару минут обжариваем на сковороде. Огурец и редис нарезаем в меру своего перфекционизма, помидоры черри лучше всего на четвертинки. Зелень художественно рвём.

3. В центр суповой тарелки выкладываем разрезанное пополам яйцо (или половинку) и вокруг него — остальные ингредиенты отдельными горстками. Солим и перчим по вкусу. 

4. И перед самой подачей, на глазах у ошалевших близких, наливаем в тарелку сухое игристое с видом, словно каждый день так делаем и нам это уже наскучило.

Чтобы справиться с недоверием к блюду, Жанна советует сначала в маленькой пиале сделать «пробник», и если душа всё-таки не примет это «издевательство» над окрошкой, заливайте квасом. Сухое игристое явно не пропадёт. По словам нутрициолога, ни горчицу, ни сметану она не добавляла, хотя и держала наготове — вкусно было и без них. А игристое использовала безалкогольное. 

Шеф-повар бара Crazy Brew Максим Сергеев предложил свою версию народного блюда. Рецепт уникален тем, что в нём используется безалкогольное пиво. 

Окрошка с копчёной говядиной

Ингредиенты

  • картофель отварной — 40 г;
  • яйцо (отварное) — 1/2;
  • редис свежий — 25 г;
  • огурец свежий — 30 г;
  • говядина копчёная — 50 г;
  • петрушка — 5 г;
  • соль — 3 г;
  • горчица зерновая — 10 г;
  • майонез — 30 г;
  • пиво тёмное безалкогольное — 150 г (идеально подойдёт тёмное пшеничное).

Приготовление: 

Копчение говядины 

1. Подготавливаем говядину.

2.  Промываем её водой, натираем солью, перцем, паприкой и горчицей. 

3. Коптим на грушевой щепе 3 часа. 

4. Далее, с добавлением сливочного масла, заворачиваем в пергамент и фольгу, убираем в духовку на 130 градусов на 4 часа. 

5. По готовности разбираем говядину на волокна.

Окрошка: 

1. Отварить картофель и яйцо.

2. Нарезаем картофель и яйцо кубиком. Затем смешиваем с копчёной говядиной, добавляем соль по вкусу.

3. В тарелку выкладываем все ингредиенты нашей окрошки горкой. Украшаем зеленью, кружками редиса и завитками из свежего огурца. Подаём с тёмным безалкогольным пивом, майонезом и зернистой горчицей. 

Фуд-блогер из Нижнего Тагила Никита Кравченко поделился своим вариантом окрошки — на кефире с минеральной водой. 

Окрошка на кефире и минералке 

Ингредиенты

  • лук;
  • петрушка;
  • укроп;
  • огурец;
  • запечённое филе курицы;
  • редис свежий;
  • картофель;
  • яйца;
  • соль;
  • перец;
  • уральский майонез;
  • горчица;
  • кефир;
  • минералка.

Приготовление: 

1. Мелко нарежьте зелень, лук предпочтительнее. 

2. Посолите зелень и помните толкушкой, чтобы она дала сок.

3. Добавляем нарезанные кубиком огурец и яйца.

4. Вместо колбасы — запечённая курица. Режем кубиками и добавляем.

5. Редис нарезаем полукольцами.

6. Немного варёной картошки режем так же мелким кубиком.

7. Солим, перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем. 

8. Добавляем уральский майонез и горчицу.

9. Заправляем минералкой и кефиром в пропорции 1:1.

Фуд-блогер из Красноуральска Антон Некрасов точно знает, чем спастись от жары. Он поделился своим проверенным рецептом — просто, сытно, по-летнему.

Окрошка на домашнем квасе

Ингредиенты

  • зелёный лук;
  • укроп; 
  • картофель;
  • докторская колбаса;
  • яйцо;
  • огурец;
  • редис свежий;
  • майонез;
  • хреновина;
  • ядрёная горчица;
  • соль;
  • ледяной домашний квас.

 Приготовление: 

1. Нарезаем много зелени, добавляем соль и разминаем толкушкой, чтобы она пустила сок. 

2. Половину огурца нарезаем кубиком, вторую половину натираем на тёрке — так он тоже даст сок и аромат.

3. Добавляем варёный картофель, нарезанный кубиком. Следом — докторскую колбасу и яйца, тоже мелко.

4. Кладём ложку майонеза, немного хреновины и чуть-чуть ядрёной горчицы.

5. Заливаем ледяным домашним квасом.

6. Тщательно перемешиваем.

7. Сверху украшаем кружочками редиса.

Фото, видео: «Шедеврум», Telegram-канал «Легко с Жанной», предоставлено баром Crazy Brew, Никитой Кравченко, страница Антона Некрасова во «ВКонтакте»
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