Пять необычных рецептов окрошки от тагильских шеф-поваров и фуд-блогеров (ВИДЕО)

Лето — идеальное время, чтобы наполнить рацион свежими, лёгкими и полезными блюдами. А какой летний рацион обходится без традиционной окрошки? А что, если взглянуть на всеми любимое блюдо по-новому? Специально для читателей АН «Между строк» четыре фуд-блогера и один бар из Нижнего Тагила поделились своими оригинальными рецептами. Окрошка на квасе — это классика. А как насчёт варианта на кефире из кешью и семечек, кефире и минералке, безалкогольном пиве или даже просекко? Выбирайте на свой вкус, приготовьте для себя и близких и почувствуйте себя настоящим кулинарным профи!

Автор блога о живой еде «Полезно — и точка!» (https://t.me/lenAvokado) Елена Полюгова совместила любимую классику с принципами живого питания. Она поделилась рецептом сыроедной окрошки — лёгкой, свежей и максимально натуральной.

Сыроедная окрошка

Ингредиенты:

зелёный лук;

укроп;

огурец;

редис свежий;

авокадо;

дайкон;

если употребляете яйца, отварите 3 яйца.

Приготовление:

1. Мелко нарежьте зелёный лук и укроп, посолите и помните толкушкой, чтобы зелень дала сок.

2. Огурец, редис и авокадо нарежьте кубиками.

3. Натрите дайкон на средней тёрке.

4. Выбирайте заливку на свой вкус. Для заливки Елена покупает овсяный бездрожжевой квас или делает кефир из кешью и подсолнечных семечек.

Приготовление кефира из кешью и подсолнечных семечек:

1. Кешью и семечки замочите на 4–5 часов.

2. Промойте.

3. Закиньте в блендер, добавьте розовую соль, яблочный уксус, сок 1 лимона и воду.

4. Взбейте в блендере до состояния кефира.

Средиземноморский вайб. Для смелых экспериментаторов и любителей новых вкусовых ощущений. Если по вашему телу вместо крови уже циркулирует квас, но план по окрошке не выполнен, нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» (https://t.me/legko_zanna) Жанна Коробейникова рекомендует приготовить окрошку на сухом игристом с креветками.

Окрошка на просекко с креветками

Ингредиенты на 1 порцию:

яйцо — 1 шт.;

креветки (лангустины) — 3 шт.;

огурец маленький — 1 шт.;

редис свежий — 1 шт.;

помидоры черри — 2 шт.;

любимая зелень – сколько душе угодно (руккола, кинза, петрушка, листик мяты);

сухое игристое некрепкое.

Приготовление:

1. Во время нарезки Жанна рекомендует не выпивать всё сухое игристое некрепкое и не смешивать ингредиенты в кучу — это важно для последующей эстетики блюда и пищевого гедонизма.

2. Яйца варим вкрутую. Очищенные креветки отвариваем в подсолённой воде либо пару минут обжариваем на сковороде. Огурец и редис нарезаем в меру своего перфекционизма, помидоры черри лучше всего на четвертинки. Зелень художественно рвём.

3. В центр суповой тарелки выкладываем разрезанное пополам яйцо (или половинку) и вокруг него — остальные ингредиенты отдельными горстками. Солим и перчим по вкусу.

4. И перед самой подачей, на глазах у ошалевших близких, наливаем в тарелку сухое игристое с видом, словно каждый день так делаем и нам это уже наскучило.

Чтобы справиться с недоверием к блюду, Жанна советует сначала в маленькой пиале сделать «пробник», и если душа всё-таки не примет это «издевательство» над окрошкой, заливайте квасом. Сухое игристое явно не пропадёт. По словам нутрициолога, ни горчицу, ни сметану она не добавляла, хотя и держала наготове — вкусно было и без них. А игристое использовала безалкогольное.

Шеф-повар бара Crazy Brew Максим Сергеев предложил свою версию народного блюда. Рецепт уникален тем, что в нём используется безалкогольное пиво.

Окрошка с копчёной говядиной

Ингредиенты:

картофель отварной — 40 г;

яйцо (отварное) — 1/2;

редис свежий — 25 г;

огурец свежий — 30 г;

говядина копчёная — 50 г;

петрушка — 5 г;

соль — 3 г;

горчица зерновая — 10 г;

майонез — 30 г;

пиво тёмное безалкогольное — 150 г (идеально подойдёт тёмное пшеничное).

Приготовление:

Копчение говядины

1. Подготавливаем говядину.

2. Промываем её водой, натираем солью, перцем, паприкой и горчицей.

3. Коптим на грушевой щепе 3 часа.

4. Далее, с добавлением сливочного масла, заворачиваем в пергамент и фольгу, убираем в духовку на 130 градусов на 4 часа.

5. По готовности разбираем говядину на волокна.

Окрошка:

1. Отварить картофель и яйцо.

2. Нарезаем картофель и яйцо кубиком. Затем смешиваем с копчёной говядиной, добавляем соль по вкусу.

3. В тарелку выкладываем все ингредиенты нашей окрошки горкой. Украшаем зеленью, кружками редиса и завитками из свежего огурца. Подаём с тёмным безалкогольным пивом, майонезом и зернистой горчицей.

Фуд-блогер из Нижнего Тагила Никита Кравченко поделился своим вариантом окрошки — на кефире с минеральной водой.

Окрошка на кефире и минералке

Ингредиенты:

лук;

петрушка;

укроп;

огурец;

запечённое филе курицы;

редис свежий;

картофель;

яйца;

соль;

перец;

уральский майонез;

горчица;

кефир;

минералка.

Приготовление:

1. Мелко нарежьте зелень, лук предпочтительнее.

2. Посолите зелень и помните толкушкой, чтобы она дала сок.

3. Добавляем нарезанные кубиком огурец и яйца.

4. Вместо колбасы — запечённая курица. Режем кубиками и добавляем.

5. Редис нарезаем полукольцами.

6. Немного варёной картошки режем так же мелким кубиком.

7. Солим, перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем.

8. Добавляем уральский майонез и горчицу.

9. Заправляем минералкой и кефиром в пропорции 1:1.

Фуд-блогер из Красноуральска Антон Некрасов точно знает, чем спастись от жары. Он поделился своим проверенным рецептом — просто, сытно, по-летнему.

Окрошка на домашнем квасе

Ингредиенты:

зелёный лук;

укроп;

картофель;

докторская колбаса;

яйцо;

огурец;

редис свежий;

майонез;

хреновина;

ядрёная горчица;

соль;

ледяной домашний квас.

Приготовление:

1. Нарезаем много зелени, добавляем соль и разминаем толкушкой, чтобы она пустила сок.

2. Половину огурца нарезаем кубиком, вторую половину натираем на тёрке — так он тоже даст сок и аромат.

3. Добавляем варёный картофель, нарезанный кубиком. Следом — докторскую колбасу и яйца, тоже мелко.

4. Кладём ложку майонеза, немного хреновины и чуть-чуть ядрёной горчицы.

5. Заливаем ледяным домашним квасом.

6. Тщательно перемешиваем.

7. Сверху украшаем кружочками редиса.