Как построить эффективную бизнес-модель социального дела. На площадке СОФПП пройдёт деловая игра для предпринимателей

В четверг, 13 июня, на онлайн-площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) пройдёт бесплатная деловая игра для социальных предпринимателей. Ведущая мероприятия — бизнес-тренер социальных проектов, опытный педагог руководителей и управленческих команд международной корпорации Leadership Management International Inc. Татьяна Майорова. Опыт работы эксперта в сфере управления бизнесом — более 25 лет, в социальном предпринимательстве — около 7 лет. В рамках совместного проекта «PRO образование» СОФПП и АН «Между строк» мы узнали, кому будет полезно это мероприятие.

Деловая игра предназначена как для уже действующих социальных предпринимателей, так и для тех, кто только начинает создавать своё дело. Участники познакомятся с примерами бизнес-моделей социального предприятия, научатся формулировать, какой социальный эффект принесёт их деятельность, построят устойчивую бизнес-модель и разработают ценностное предложение для своих клиентов.

«Участники попробуют пошагово построить и проанализировать существующую бизнес-модель социального предприятия. И после того, как у них всё получится, определённые обстоятельства изменятся, из-за чего они будут вынуждены максимально оптимально изменить только что построенную бизнес-модель так, чтобы она осталась устойчивой в новых условиях», — рассказала Татьяна Майорова.

По словам эксперта, зачастую предприниматели сталкиваются с тем, что, построив один раз модель предприятия, они не успевают вовремя реагировать на внешние изменения и продолжают работать в прежних настройках. Тогда как одна из задач социального предпринимательства — уметь менять бизнес-модель в соответствии с тем, как меняется среда вокруг нас.

«Моя миссия состоит не в том, чтобы научить предпринимателей решать социальные проблемы, это они умеют делать, а в том, чтобы решая социальные проблемы, они понимали, что их предприятие, прежде всего, должно остаться устойчивым. Устойчивость обычно теряется в результате того, что нет понимания и умения работать с финансовыми ресурсами. Важно понимать, что проект не будет работать только потому, что это благое дело. Как обрести эту устойчивость, мы будем учиться», — делится коуч.

Татьяна Майорова убеждена, что стремление изменить мир к лучшему социальных предпринимателей — это отличная движущая сила проектов. Но, на её взгляд, не все проекты выживают, так как руководителям не хватает базовых предпринимательских качеств: умения видеть цель проекта, планировать и зарабатывать на то, чтобы дело продолжало существовать.

Эксперт поделится со слушателями и участниками деловой игры инструментами для поступления доходов, расскажет, как найти партнёров и как даже при дефиците финансов продолжать оказывать услуги тем людям, которые обратились к предприятию за помощью или поддержкой.

Ссылка на регистрацию для участия в деловой игре СОФПП: https://b24-1qd2tz.bitrix24.site/crm_form_event/?mid=19094

Пройти бесплатные практико-ориентированные курсы для самозанятых в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства можно по самым разным темам — от юридических вопросов и налогообложения до ораторского мастерства. Следите за анонсами мероприятий СОФПП и участвуйте. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.