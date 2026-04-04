Как начиналась пионерия в Нижнем Тагиле

В этом году Нижнетагильской пионерской организации исполнилось бы 103 года. Решение о её создании было принято вскоре после того, как делегация тагильских комсомольцев вернулась из Москвы с V съезда РКСМ (Российского коммунистического союза молодёжи). Одним из решений съезда было создание в Стране Советов детской коммунистической организации, которая должна была стать «массовым и надёжным резервом советской молодёжи в деле построения светлого коммунистического будущего».

Долгое время считалось, что главным вдохновителем идей советской пионерии и её теоретиком была жена В. И. Ленина Надежда Крупская. Но сама Надежда Константиновна не раз заявляла, что идеологом пионерского движения является Иннокентий Николаевич Жуков — известный в те годы скульптор-самоучка, учитель географии и один из основателей движения скаутов в Российской империи. В 1916 году Иннокентий Жуков издал свою книгу «Русский скаутизм» об организации в школах и гимназиях детских воспитательно-трудовых полувоенных отрядов. После того, как в 1920 году деятельность скаутских отрядов в России была запрещена, Жуков предложил создавать взамен них «пролетарские скаутские отряды» и именовать их «пионерами». Атрибутику пионеров, структуру пионерской организации и даже девиз «Будь готов!» тоже придумал Жуков.

В Нижнем Тагиле первый пионерский отряд появился в начале 1923 года на базе Первой опытной школы-коммуны имени Карла Либкнехта. Сама школа-коммуна была создана из учебных частей тагильских детских домов № 2 и № 3. Организатором первого пионерского отряда стал молодой учитель Иван Николаевич Кузбар (с 1933 года — директор Саратовского пединститута). Поначалу главной задачей пионеров была ликвидация собственной безграмотности. Но вскоре сами ребята начали выходить к Ивану Кузбару с предложениями: взять шефство над детским садом № 1 и над Городским садом (будущим ПКиО им. Бондина).

Первый пионерский отряд Нижнего Тагила (фото неизв. автора, 1924 г. / общ. достояние)

В марте 1923 года комсомольцы Шепелевы предложили создать в Нижнем Тагиле пионерский клуб, где пионеры могли бы продолжать учёбу в летнее время и осваивать рабочие профессии: слесаря, столяра, плотника, швеи, повара. К тому времени пионерские отряды уже создавались при других школах и рабочих клубах, и тагильской пионерии был нужен свой дом. Инициативу поддержали в горкоме партии, а на металлургическом и Высокогорском заводах пообещали выделить наставников из числа пенсионеров. Комсомольцы обратились в городской Совет с просьбой выделить помещение для пионерского клуба. Вопрос решился в считанные дни, и для ребят было выделено несколько комнат в бывшем доме управляющего демидовскими заводами.

Дом управляющего, где первоначально находился пионерский клуб (фото неизв. автора, 1926 г. / общ. достояние) Комсомольцы А. и Ф. Шепелевы – организаторы пионерского клуба (фото неизв. автора, 1925 г. / общ. достояние)

Кроме того, исполком Нижнетагильского горсовета постановил передать пионерскому клубу для летнего загородного отдыха дачу купца и золотоскупщика Андрея Треухова в деревне Фотеево. Но треуховская дача требовала ремонта, который грозил затянуться на неопределённое время. На выручку неожиданно пришёл известный мукомол, владелец мельницы на реке Лебе, Семён Мурин. Следуя примеру некоторых тагильских купцов, он построил близ села Горбуново «дачу» — два добротных, просторных дома, которые стал сдавать тагильским мещанам для воскресного отдыха. После Гражданской войны мода проводить выходные и праздники на загородных дачах прошла, и муринские дома стояли пустые. Семён Иванович пытался их продать, но безуспешно. Узнав, что в Тагиле создаётся детский клуб, он сам предложил использовать свою «дачу» для отдыха ребят. В городском комитете комсомола и в горисполкоме воспользовались такой любезностью и в течение двух лет использовали дома мукомола Мурина в качестве пионерского лагеря.

В конце апреля 1923 года пионерский клуб в бывшем доме управляющего демидовскими заводами Антония Кожуховского начал свою работу. А 19 мая того же 1923 года в городе было объявлено о создании Нижнетагильской пионерской организации, в состав которой вошли пионерский отряд школы-коммуны имени Карла Либкнехта, отряд школы второй ступени на базе бывшего Анатольского училища, отряд юных пионеров клуба имени Кропоткина, пионерская дружина Детского городка (детского дома № 1) и клуба «Металлист».

К началу 1924 года в пионерской организации Нижнего Тагила насчитывалось уже 11 отрядов. В основном это были детские объединения, создаваемые при рабочих клубах и школах. Пионеры помогали убирать улицы города, собирать урожай в подсобных хозяйствах, изучали популярные в те годы заводские специальности, а пионерский отряд Детского городка даже выпускал газету, на страницах которой рассказывал о жизни в детском доме.

В 1924 году в город вернулся один из первых тагильских комсомольцев, участник Гражданской войны Павел Бирюков. Он сразу включился в работу с юными пионерами и начал организовывать в пионерском клубе спортивные кружки.

Павел Бирюков – организатор спортивных кружков пионерского клуба (фото неизв. автора, 1925 г. / общ. достояние)

Впоследствии Павел Бирюков стал организатором первых военно-спортивных соревнований в городе, выбрал карьеру военного и закончил службу в армии в звании генерал-майора. Ветераны пионерского движения вспоминали, что Павел Петрович запомнился не только как инициатор создания пионерских спортивных кружков. Летом 1925-го встал вопрос о питании ребят, которые занимались в пионерском клубе. Комсомольцы обратились в горисполком с просьбой выделить ещё одно помещение для организации при клубе кухни и столовой, но свободных помещений уже не было. Тогда Бирюков договорился с руководством металлургического завода об одноразовом горячем питании для пионеров в заводской столовой на улице Шамина (ныне — Карла Маркса).

К концу 1929 года места в пионерском клубе стало не хватать. Но бывший дом управляющего, в котором пионерам были выделены помещения, был уже полностью занят. Тем временем в ОНО (отдел народного образования) Нижнего Тагила стали поступать обращения об открытии в клубе пионеров секции изобразительного искусства, музыкального и фотокружка, кружка народного танца и других. Сначала было предложено перевести пионеров в Комсомольский клуб (здание будущего Музея изобразительных искусств), но оказалось, что переезд не решит всех проблем.

Заведующий спортивной секцией горкома комсомола Вячеслав Авраамов предложил передать спортивные секции пионерского клуба городским спортобществам «Локомотив», «Металлург Востока», «Высокогорец». Его поддержал другой член бюро горкома комсомола Николай Шамин (один из организаторов детского спорта в городе). Вскоре спортивные секции пионеров переехали в здания, занимаемые спортивными обществами предприятий. Это решение преподносилось как временное, но большинство пионерских спортивных секций остались в структурах спортобществ города.

Вячеслав Авраамов (фото неизв. автора, 1923 г. / общ. достояние) Николай Шамин (фото неизв. автора, 1925 г. / общ. достояние)

Руководитель музыкального кружка школы № 1 Александр Емельянов предложил школам города выделять помещения для пионерских кружков в своих стенах. Его поддержали молодые педагоги «железнодорожной» школы (№ 38). В тоже самое время горком ВКП(б) дал задание горисполкому подобрать для пионерского клуба «большое здание в центре города из бывших купеческих». Так в поле зрения городских властей попал бывший дом купцов Хлопотовых (Ленина, 19). Этот вариант казался идеальным решением проблемы. Было объявлено о скором переезде пионерского клуба на новое место и о передаче клубу открытого в здании летом 1930 года кинотеатра «Искра». Но в конце 1930 года стало известно о скором начале строительства в Нижнем Тагиле УВЗ (Уральского вагоностроительного завода), и в начале 1931 года в хлопотовский дом въехала дирекция треста «Уралвагонстрой». Строители завода обещали съехать через год-два, но тагильской пионерии пришлось ждать обещанного помещения долгих шесть лет. Только в феврале 1937 года, после неоднократных обращений руководителей городской пионерской организации в горком и обком партии, трест «Уралвагонстрой» переехал на Вагонку, а 5 апреля того же года купеческий особняк был передан пионерскому клубу, который почти сразу же был переименован в городской Дом пионеров.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Ю. Кальдаков «Об историческом образовании с СПИ» (научная статья СГУ им. Чернышевского), Саратов.

— Р. Культикова «Из истории пионерского движения в Нижнем Тагиле», альм. «Тагильский краевед» № 20, 2013 г.

— Л. Якимова «История пионерской организации в Тагиле», газета «Тагильский рабочий», 05.1982 г.

— медиа-материалы из коллекции НТМЗ-ГУ и портала tagil-press