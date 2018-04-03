Качканарский завод «Металлист» выйдет 8 апреля на несогласованный митинг

Администрация Качканара не согласовала митинг и демонстрацию солидарности сотрудникам завода «Металлист», которые планировалось провести в воскресенье, 8 апреля. Как рассказал АН «Между строк» глава города Сергей Набоких, через сутки после получения от организаторов уведомления администрация вернула им заявку.

«Там были ошибки в документации. Кроме того, мы им предложили выбрать другую дату, потому что 8 апреля в городе будут проходить пасхальные торжества, сотрудники полиции просто физически не смогут обеспечить безопасность мероприятия. Мы предложили перенести на день до [8 апреля] или на день после, на неделю перенести. Ответ мы так и не получили. По моей информации, организаторы планируют выйти, несмотря на наш отказ», — прокомментировал АН «Между строк» Сергей Набоких.

Будет ли полиция препятствовать проведению несогласованной акции, глава Качканара не уточнил, отметив, что реакция властей будет в строгом соответствии с законом.

Дозвониться до одного из организаторов митинга, депутата местной думы от КПРФ Габбаса Даутова, не удалось. Собеседники агентства, знакомые с ситуацией на «Металлисте», подтверждают, что людей приглашают на несогласованную акцию.

В ноябре 2017 года по факту невыплаты 669 работникам качканарского ОАО «Металлист» заработной платы в размере 22,2 миллиона рублей было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев»). Гендиректора завода Раиса Гарифулина вызывали в прокуратуру для определения графика погашения задолженности. По информации следователей, руководство «Металлиста» выплатило сотрудникам уже более 32 миллионов рублей. Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении Гарифулина, продолжается. Допрашиваются потерпевшие, проведено бухгалтерское исследование финансового состояния на предприятии.

На прошлой неделе стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) арестовала принадлежащие предприятию 21 квартиру и вертолёт Robinson R44 общей стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Арест на имущество предприятия был наложен в обеспечительных целях и по инициативе налоговых органов.