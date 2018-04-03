Качканарский завод «Металлист» выйдет 8 апреля на несогласованный митинг

03.04.2018 12:59
Качканарский завод «Металлист» выйдет 8 апреля на несогласованный митинг

Администрация Качканара не согласовала митинг и демонстрацию солидарности сотрудникам завода «Металлист», которые планировалось провести в воскресенье, 8 апреля. Как рассказал АН «Между строк» глава города Сергей Набоких, через сутки после получения от организаторов уведомления администрация вернула им заявку.

«Там были ошибки в документации. Кроме того, мы им предложили выбрать другую дату, потому что 8 апреля в городе будут проходить пасхальные торжества, сотрудники полиции просто физически не смогут обеспечить безопасность мероприятия. Мы предложили перенести на день до [8 апреля] или на день после, на неделю перенести. Ответ мы так и не получили. По моей информации, организаторы планируют выйти, несмотря на наш отказ», прокомментировал АН «Между строк» Сергей Набоких.

Будет ли полиция препятствовать проведению несогласованной акции, глава Качканара не уточнил, отметив, что реакция властей будет в строгом соответствии с законом.

Дозвониться до одного из организаторов митинга, депутата местной думы от КПРФ Габбаса Даутова, не удалось. Собеседники агентства, знакомые с ситуацией на «Металлисте», подтверждают, что людей приглашают на несогласованную акцию.

В ноябре 2017 года по факту невыплаты 669 работникам качканарского ОАО «Металлист» заработной платы в размере 22,2 миллиона рублей было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев»). Гендиректора завода Раиса Гарифулина вызывали в прокуратуру для определения графика погашения задолженности. По информации следователей, руководство «Металлиста» выплатило сотрудникам уже более 32 миллионов рублей. Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении Гарифулина, продолжается. Допрашиваются потерпевшие, проведено бухгалтерское исследование финансового состояния на предприятии.

На прошлой неделе стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) арестовала принадлежащие предприятию 21 квартиру и вертолёт Robinson R44 общей стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Арест на имущество предприятия был наложен в обеспечительных целях и по инициативе налоговых органов.

Фото: 
«Уралинформбюро»
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