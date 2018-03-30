Из-за долгов по зарплате у крупного качканарского предприятия арестовали 21 квартиру и вертолёт

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) арестовала и 21 квартиру и вертолёт Robinson R44 общей стоимостью свыше 50 миллионов рублей у завода «Металлист», руководство которого задолжало почти 700 рабочим десятки миллионов рублей. Арест на имущество предприятия был наложен в обеспечительных целях и по инициативе налоговых органов. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

В ноябре 2017 года по факту невыплаты 669 работникам качканарского ОАО «Металлист» заработной платы в размере 22,2 миллиона рублей было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев»). Гендиректора завода Раиса Гарифулина вызывали в прокуратуру для определения графика погашения задолженности. По информации следователей, руководство «Металлиста» выплатило сотрудникам уже более 32 миллионов рублей. Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении Гарифулина, продолжается. Допрашиваются потерпевшие, проведено бухгалтерское исследование финансового состояния на предприятии.

«С декабря 2017 года предприятие полностью не работает, не производит продукцию, тем не менее руководством завода предпринимаются конкретные меры по сохранению рабочих мест, стабилизации обстановки на предприятии (в том числе за счёт погашения дебиторской задолженности) и привлечению возможных инвесторов с целью возобновления производства», — сообщили агентству в пресс-службе СКР.

Напомним, ранее жители Качканара объявили о проведении 8 апреля митинга и демонстрации солидарности сотрудникам завода «Металлист» под лозунгами «Мы хотим зарплаты» и «Мы хотим работы». Сотрудники предприятия опасаются, что завод в ближайшее время обанкротится.

«Люди доведены до отчаяния задержками зарплаты и грядущим увольнением. Напомню, на предприятии готовится сокращение более 500 работников. Пора нашей областной власти обратить внимание на проблемы завода и решить наконец, что делать: помочь действующему руководству или гнать в шею неэффективного собственника и выкупить предприятие», — написал на своей странице в Facebook депутат Заксобрания Александр Ивачёв.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области