В Качканаре рабочие завода «Металлист» выйдут на митинг из-за невыплаты зарплаты

Жители Качканара объявили о проведении 8 апреля митинга и демонстрации солидарности сотрудникам завода «Металлист» под лозунгами «Мы хотим зарплаты» и «Мы хотим работы», сообщил в Facebook депутат Заксобрания Александр Ивачёв.

«Люди доведены до отчаяния задержками зарплаты и грядущим увольнением. Напомню, на предприятии готовится сокращение более 500 работников. Пора нашей областной власти обратить внимание на проблемы завода и решить наконец, что делать: помочь действующему руководству или гнать в шею неэффективного собственника и выкупить предприятие», — прокомментировал происходящее Ивачёв.

Напомним, в феврале 2017 года в отношении гендиректора завода Раиса Гарифулина было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». После этого задолженность была погашена. А уже в ноябре по материалам проверки прокуратуры региона по факту невыплаты 669 работникам качканарского ОАО «Металлист» заработной платы в размере 22,2 млн рублей было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев». После этого Гарифулина вызвали в прокуратуру для определения графика погашения задолженности.