История проспекта Мира в Нижнем Тагиле. Часть 1

Одна из центральных улиц Ленинского района, некогда считавшаяся красивейшей улицей города, ещё какие-то полторы сотни лет назад была унылой окраиной Нижнетагильского заводского посёлка с двумя главными «достопримечательностями»: болотом в начале и кладбищем в конце. Здесь не было даже церкви. До 1931 года улица именовалась Этапной. Она начиналась у заводского пруда и заканчивалась тупиком в районе реки Вязовки. В советский период историки, а следом и краеведы утверждали, что название Этапная улица получила из-за того, что когда-то по ней по этапу гнали на каторгу преступников, и настаивали на том, что именно по ней везли в Сибирь и декабристов, и участников польского восстания 1863–1864 годов.

Проспект Мира на снимке с самолёта (фото неизв. автора, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images_labirint/gl_091_01.jpg)

Версия не выдерживает никакой критики, но жива по сей день потому, что другой версии, объясняющей старорежимное название улицы, нет. Или всё-таки есть? «Этапом» в XVIII–XIX веках назывался отрезок пути до места временной остановки, по которому с заводов двигались подводы с грузами руды или готовой продукцией. А по Этапной продукция с Выйского завода доставлялась к улице Уральской и далее к заводской заставе, а позднее — на товарный двор железнодорожной станции.

Вообще, до середины прошлого столетия с названиями улице явно не везло. В самом начале 1930-х годов ей дали малопонятное название улица МОПРа. В наши дни практически никто из тагильчан не может точно сказать, что оно означало, поколение 2000-х даже не знает, что МОПР — это не фамилия, а аббревиатура. А ведь в конце 1920-х и до конца 1930-х почти каждый десятый тагильчанин был членом этого самого МОПРа.

МОПР — Международная организация помощи революционерам (изначально — Международная организация помощи борцам революции). Была создана в 1922-м как аналог и «коммунистическая альтернатива» Международному Красному Кресту и являлась благотворительной организацией. В перечень задач МОПРа первоначально входило лишь оказание денежной и материальной помощи осуждённым революционерам во всех странах мира. Организация была создана на 4-м конгрессе Коминтерна и определяла свои задачи следующим образом: «МОПР является организацией внепартийной и ставит своей задачей юридическую, моральную и материальную помощь заключённым борцам революции, их семьям и детям, семьям погибших товарищей. МОПР объединяет вокруг себя широкие массы рабочих, крестьян и мелких служащих без различия их партийной принадлежности».

Идеи МОПРа, судя по всему, были привлекательны. В 1924 году организация имела свои секции в 19, а к 1932-му — уже в 70 странах мира и объединяла около 15 млн человек. Самые мощные и влиятельные национальные секции МОПРа были в Советском Союзе, США, Италии, Мексике, Германии, Испании. В СССР к началу 1940 года насчитывалось почти 10 млн членов МОПРа. Организация выпускала для своих членов нагрудные знаки, удостоверения, имела весьма существенную поддержку правительства. Участники МОПРа платили членские взносы от 10 до 50 копеек, которые вносились поквартально.

Примечательно, что до 1936 года советская секция МОПРа наряду с МИД и НКВД имела право на выдачу разрешений на въезд в СССР и выезд из страны. В Советском Союзе отделение МОПРа просуществовало до 1947 года. А долгожителями этой организации являлись секции в Италии (закрыта в конце 1970-х) и США (в 1960-х годах она вошла в состав Civil Rights Congress, существует до сих пор).

Почтовая карточка МОПРа (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://philatelist.ru/wa-data/public/shop/products/28/46/134628/images/8006/8006.4000.jpg)

Впрочем, переименование из Этапной в улицу МОПРа привлекательности здешним местам не прибавило. Улица так и оставалась грязной, немощёной, плохо освещённой в зимнее время года, застроенной одноэтажными бревенчатыми домишками. И хотя в 1927-м на ней появился стадион «Строитель», а в первой половине 1930-х годов было возведено несколько зданий по проектам модных в ту пору архитекторов-конструктивистов, улица МОПРа продолжала оставаться малопривлекательной вплоть до 1948 года, когда на ней начались работы по подготовке к строительству, как писали тогда в газетах, «новых благоустроенных многоэтажных жилых домов». 16 октября 1951 года улицу МОПРа переименовали в улицу Мира. А через 17 лет, 12 ноября 1968-го, улица стала проспектом Мира.

Первая достопримечательность проспекта Мира в 70–80-е годы прошлого века была известна всем тагильчанам. За вычурной респектабельностью отеля Demidov Plaza скрывается скромное здание «моржатника» — Клуба любителей зимнего плавания, основанного в Нижнем Тагиле в 1958 году Петром Даниловичем Черкасовым, большим энтузиастом зимнего плавания. Благодаря его усилиям этот вид спорта стал приобретать в городе большую популярность. В 1967-м директор НТМК Сергей Макаев решил построить для любителей зимнего плавания капитальное здание. Строили его хозспособом, в работах помогали и сами «моржи». Через 5 лет, в 1972 году, «клуб моржей» справил своё новоселье.

Здание «клуба моржей» (Мира, 1) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//127-23-dekabrja-1971-prinjato-v-jekspluataciju-zdanie-zimnego-plavanija-po-ul.-

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Застройка проспекта Мира, как и всего города, шла неравномерно. К тому же разгар строительства пришёлся на период смены веяний и приоритетов в отечественной архитектуре, чем в основном и объясняется «лоскутность» застройки, когда в одном ряду с домами, спроектированными в стиле монументального классицизма, можно видеть каркасно-панельные «шедевры» 1960-х.

Прежде чем начать застройку участка от улицы Заводской до проспекта Ленина, строители были вынуждены заняться осушением заболоченной местности, которая простиралась от самого пруда до проспекта Строителей. Болото было образовано и постоянно подпитывалось подземными ключами, и строителям пришлось приложить немало усилий, чтобы ликвидировать «мокрое место».

В 1954 году началось строительство средней школы, которая получила № 64 и 1 сентября 1958-го приняла первых учеников, большинство из которых перешли из переполненной в то время школы № 6.

Школа № 64 (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Здание, находящееся напротив школы, — дом № 12 на проспекте Мира, который является правым крылом гигантской «пятиблочки» Строителей, 27 / Октябрьской Революции, 15 / Мира, 12, — тоже вполне может считаться достопримечательностью этих мест, как пострадавшее от постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 4 ноября 1955 года № 1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Комплекс зданий, спроектированный в архитектурных бюро Ленинграда, Свердловска и Нижнего Тагила, мог бы стать классическим примером архитектуры уходящей эпохи сталианса, если бы не тогдашний лидер СССР Никита Сергеевич Хрущёв, возмущённый стоимостью многоквартирного дома на улице Чкалова в Москве. «Творец оттепели», как называли Хрущёва некоторые современники, вник в суть проблемы и выяснил, что почти половину сметной стоимости дома составляли «украшательства»: мраморные лестницы подъездов, лепнина, вазоны на балконах, трёхметровые зеркала в холлах и фонтаны во дворе. Последовал приказ: срочно разработать постановление, запрещающее «роскошь» при проектировании и строительстве жилых домов.

Не успели высохнуть чернила на постановлении, а республиканские, краевые и областные чиновники уже приняли его к исполнению. По городам и весям поехали «специальные комиссии», наделённые серьёзными полномочиями. Сейчас уже трудно сказать, сколько прекрасных проектов было отбраковано на основании этого постановления, сколько жилых домов были лишены индивидуальности.

В Нижнем Тагиле за ещё не реализованные проекты и уже строящиеся дома началась настоящая война. Архитекторы и проектировщики вместе со строителями и партийными работниками почти год вели изнурительные переговоры с областными и республиканскими властями, отстаивая дом за домом, проект за проектом. Не все проекты удалось отстоять, не все дома удалось сохранить в том виде, в котором они задумывались архитекторами. «Пятиблочку» на Строителей, 27 / Октябрьской Революции, 15 / Мира, 12 посетили чиновники из областного архитектурно-строительного надзора. Они составили перечень «излишеств», без которых, по их мнению, здание могло обойтись. Строители на ходу исправляли замечания, каждый раз отодвигая сроки сдачи домов. В результате комплекс зданий был принят по частям.

И всё же при внимательном рассмотрении можно заметить, что на доме сохранились некоторые декоративные элементы. Были они согласованы или же строители оставили их на свой страх и риск, теперь, наверное, уже не узнать.

Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора

Проспект Мира, как и многие другие улицы города, пережил несколько реконструкций, в ходе которых обычно расширялась проезжая часть или благоустраивались пешеходные зоны. Одна из таких реконструкций привела к тому, что на отрезке проспекта Мира от улицы Заводской до проспекта Ленина появился бульвар, вскоре прозванный в народе Зелёным. По другой версии, Зелёным его предложили назвать учащиеся школы № 64, которые высадили на бульваре первые саженцы деревьев и взяли над ним шефство.

Но после вступления нашей страны в эпоху рыночных отношений бульвар приглянулся коммерсантам и на нём вырос рынок, названный «Зелёный бульвар». Справедливости ради надо отметить, что он отличался от других городских рынков удобством, чистотой и даже уютом, а главное, невысокими ценами на товары. Торговали здесь преимущественно в розницу и мелким оптом.

Рынок «Зелёный бульвар» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/fototagil-1990-2010-gg//i-2020-07-15T072735.838-2-kopija.jpg)

В 2012 году над «Зелёным бульваром» сгустились тучи. Новая администрация города встала на тропу войны с неорганизованной и уличной торговлей. Один за другим начали исчезать с улиц города лотки, палатки и киоски. Вскоре настала очередь рынков. Как ни противились жители ближайших улиц, рынок на проспекте Мира был закрыт и разобран. На его месте снова появился бульвар со скамейками и зелёными насаждениями. Правда, надежды мэрии на то, что «возрождённый бульвар станет любимым местом отдыха горожан», так и не сбылись.

Заканчивается Зелёный бульвар на пересечении проспектов Мира и Ленина.

Отсюда начинается самая интересная в архитектурном плане часть проспекта Мира, застроенная по давно забытой «квартальной» концепции. Здесь настоящий заповедник сталианса, который мечтают осмотреть и изучить десятки, если не сотни историков советской архитектуры.

Продолжение следует…









© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»