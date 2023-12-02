Намедни. Нижний Тагил, 2005 год

Год 2005-й принёс Свердловской области нового прокурора, нового областного начальника УВД, нового/старого губернатора. Всё так же закрывались предприятия, по-прежнему задерживалась заработная плата. Продолжался процесс сращивания криминала, бизнеса и власти. Впервые за 15 лет область значительно перевыполнила доходную часть бюджета, а денежные доходы жителей увеличились на 23%. Год был отмечен резким падением интереса населения к политике, экономике и обществу: даже такие события, как появление предприятия-супергиганта «ВСМПО-Ависма» или продажа «Уралмашзавода», не вызвали в обществе заметной реакции. Куда ближе к сердцу воспринимали уральцы сокращение зарплат, увеличение коммунальных тарифов, ползучий рост цен...

ЯНВАРЬ

4 января в Нижнем Тагиле своё 80-летие скромно и незаметно отметило городское Общество рыбаков и охотников.

11 января областной Минздрав обнародовал статистические данные о детском травматизме в дни новогодних праздников. Нижний Тагил оказался в этом списке на четвёртом месте. В тот же день областное Управление МВД сообщило, что за 10 дней новогодних праздников в Свердловской области зарегистрировано 2383 преступления, в том числе 697 тяжких: 33 убийства, 29 случаев нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, 15 изнасилований, 39 разбойных нападений, 312 грабежей, 742 кражи, а 41 человек погиб в результате пожаров.

13 января прекратил свою деятельность Нижнетагильский гормолзавод. На предприятии была введена процедура внешнего управления, и через полтора года оно было признано банкротом.

Нижнетагильский гормолзавод (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Zdanie-molokozavoda.-Prinjatoe-v-jekspluataciju-30-dekabrja-1959-goda..jpg)

19 января в Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылось одно из старейших учебных заведений Вагонки — общеобразовательная школа № 7. Кроме непосредственно капремонта, во всех классах была полностью заменена мебель. Ремонт в школе № 7 длился три года и обошёлся городской казне в 25 млн рублей.

21 января в средней школе № 86 произошла вспышка дизентерии. Недомогание почувствовали 12 учащихся и один педагог. Двое детей были госпитализированы в инфекционное отделение детской больницы Нижнего Тагила, ещё десять человек отправили лечиться на дому. Но в последующие два дня за помощью к врачам обратились ещё шесть учащихся этой школы. С 24 января в ней был объявлен карантин.

23 января в Нижнем Тагиле оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Тагилстроевского РОВД была обезврежена преступная группа фальшивомонетчиков. Двое ранее судимых за изготовление поддельных денег тагильчан пытались сбыть большую партию банкнот достоинством в 1000, 500 и 100 рублей.

24 января Нижнетагильский кукольный театр отметил своё 60-летие.

Нижнетагильский театр кукол (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//31-dekabrja-1968-g.-prinjato-v-jekspluataciju-zdanie-kukolnogo-teatra-na-300-mest.jpg)

27 января в камере СИЗО № 1 Екатеринбурга было обнаружено тело депутата гордумы, лидера ОПС «Уралмаш» Александра Хабарова. Официальная причина смерти четырежды менялась в течение суток: сердечный приступ, самоубийство, убийство и снова самоубийство. Следствие по факту смерти Хабарова продолжалось год и подтвердило версию о самоубийстве, однако в это никто не верит до сих пор.

ФЕВРАЛЬ

2 февраля в тагильских и областных СМИ появилась информация о нехватке средств для закупки лекарств, отпускаемых аптеками по льготным рецептам. В сообщении отмечалось, что в течение января на приобретение льготных лекарств из федерального бюджета не поступило ни копейки, по просьбе главы города аптеки закупали льготные лекарственные препараты за свой счёт.

8 февраля Минздрав Свердловской области сообщил, что за первую неделю февраля гриппом и ОРЗ заболели уже 26 тысяч человек, а всего с 1 января число заболевших превысило 144 тысячи человек. Ряд школ в городах области закрыли на карантин. Нижний Тагил находился на третьем месте по росту заболеваемости ОРВИ и гриппом.

14 февраля в 13:40 в районе мелькомбината произошёл порыв на главном водоводе НТМК, поток воды устремился по улицам Газетной, Октябрьской Революции, Циолковского, Новострой. В связи с аварией резко упали температура и давление горячей воды. Без тепла оказалось более 240 жилых домов в Ленинском районе и на Тагилстрое. Тепла лишились 24 детских сада и 26 школ, две поликлиники, ЦГБ № 4 и молочная кухня; прекратилось движение трамваев на Тагилстрой, на дорогах возникли пробки длиной в 2–3 километра.

23 февраля своё 75-летие отметило «Радио Тагила».

24 февраля в Нижнем Тагиле был задержан 40-летний мужчина, который накануне убил ножом своих соседей — супружескую пару 36 и 25 лет. В момент совершения преступления убийца был пьян.

МАРТ

1 марта в Нижнем Тагиле стартовала противоклещевая прививочная кампания. По утверждению специалистов областного центра санитарно-эпидемиологического надзора, весна и лето 2005-го могли стать рекордными по числу клещей.

8 марта около 18:00 в жилом доме по адресу проспект Уральский, 46 взорвалась боевая граната РГД-5, заложенная около квартир № 91 и 92. Пострадавших и жертв не было, но на лестничных площадках вылетели все стёкла.

9 марта в Нижнем Тагиле побывал президент Торгово-промышленной палаты Евгений Примаков. Бывший антикризисный премьер-министр РФ встретился с руководителями градообразующих предприятий города и отправился в Екатеринбург на расширенное заседание правления Уральской торгово-промышленной палаты. Встречи с директоратом НТМК и УВЗ проходили за закрытыми для прессы дверями.

15 марта в 22:40 в арке между домами № 46 и 48 на проспекте Ленина неизвестные ограбили бухгалтера двух малых предприятий. 43-летняя женщина лишилась золотых украшений, меховых вещей и сумки, где, по словам потерпевшей, находилось около полутора тысяч долларов США и 55 тысяч рублей. Задержать разбойников по горячим следам не удалось.

28 марта вечером в квартире дома на Черноисточинском шоссе в ходе обыска у 45-летнего тагильчанина сотрудниками УБОП ГУВД были обнаружены пистолет ПСМ, пистолет «Марголина» с глушителем со сбитыми номерами и три магазина к нему, 275 патронов калибра 5,6 мм, 18 патронов калибра 7,62 мм, огнепроводный шнур длиной 20 см с детонатором. Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ.

АПРЕЛЬ

6 апреля на реках и водоёмах Свердловской области в преддверии паводка начались взрывные работы. В Нижнем Тагиле решили не пугать горожан звуками взрывов. В мэрии сообщили, что, по прогнозам синоптиков, весенний паводок в этом году будет неопасным для большинства садовых товариществ, расположенных по берегам рек. Но начавшееся через пять дней активное таяние снега показало, что мэрии не удалось договориться с природой, и уровень воды в реках и прудах города повышался на 2–4 сантиметра ежедневно.

14 апреля две аптеки в Нижнем Тагиле объявили о своём закрытии. Обе они специализировались на продажах льготных лекарств, но со вступлением в силу федерального закона о монетизации льгот стали нести большие убытки.

19 апреля свой полувековой юбилей отметили фигуры на фронтоне Нижнетагильского драмтеатра. В тот же день глава города пообещал в ближайшее время отреставрировать их.

Нижнетагильский драмтеатр (фото Toshishiro / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/toshishiro/71877918/58020/58020_2000.jpg)

21 апреля во время перевозки соляной кислоты на «Уралвагонзавод» на одной из ёмкостей, установленных на автомобиле КамАЗ, сломался кран, в результате чего произошла утечка полутора тонн соляной кислоты. Опасная жидкость разлилась на площади 100 квадратных метров. Место разлива было обработано водой и известковым раствором, вокруг него было выставлено оцепление. О пострадавших не сообщалось.

28 апреля было ликвидировано предприятие «Уралдомнаремонт № 1» (УДР-1).

МАЙ

7 мая Нижнетагильская кондитерская фабрика отметила своё 60-летие.

10 апреля в Нижнем Тагиле при попытке сбыта крупной партии фальшивых стодолларовых купюр был задержан гражданин Азербайджана. При обыске у него обнаружили более 1400 поддельных банкнот высокого качества и пистолет ПМ с двумя обоймами.

17 мая около шести часов утра в ГСК «Металлург-3» загорелись бочки с дизельным топливом. В результате возгорания огнём было уничтожено 500 литров топлива и повреждён автомобиль «Нива-2121». Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Ущерб от ЧП составил 10 тысяч рублей.

В ночь с 21 на 22 мая в городе Заречном прошёл широко разрекламированный фестиваль Open-Air 2005 — так организаторы назвали танцевальную вечеринку на открытом воздухе. В итоге на место проведения мероприятия 30 раз выезжали кареты скорой помощи. Ещё 35 человек с различными травмами обратились в медицинские учреждения города самостоятельно. Среди пострадавших оказалось двое тагильских любителей потусоваться.

24 мая стало известно, что магазину «Детский мир» в Нижнем Тагиле придётся сменить своё название. Оказалось, что в Свердловскую область заходит национальная сеть магазинов детских товаров с зарегистрированным названием «Детский мир» и первые её магазины откроются в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

ИЮНЬ

1 июня пресс-служба НТМК сообщила о старте летней оздоровительной кампании для детей работников комбината. Первая группа ребят — 85 человек — уже отправилась в Анапу в лагерь «Уральские самоцветы», а всего в этом пансионате отдохнут летом 350 детей. Также 886 детей вместе с родителями побывают в санаториях Краснодарского края. 500 работников предприятия проведут свой отпуск в Пицунде, ещё 730 человек — в санаториях Урала. Кроме того, в оздоровительных лагерях «Звёздный» и «Баранчинские огоньки» в течение лета отдохнут 1350 детей металлургов и работников бюджетной сферы Нижнего Тагила. Всего на оздоровительную кампанию НТМК потратит 35 млн рублей.

7 июня тагильчанин обнаружил на своём участке в коллективном саду имени Тимирязева снаряд времён Великой Отечественной войны. Снаряд оказался в куче торфа, привезённого накануне. Вызванные сапёры вывезли находку на полигон и уничтожили её. На следующий день подобный случай был зафиксирован в Артёмовском, правда там был обнаружен не снаряд, а 56-мм мина.

15 июня в Нижнем Тагиле во Дворце спорта «Металлург-Форум» началась первая игра в рамках международного турнира женских волейбольных команд на призы первого президента РФ Бориса Ельцина. На соревнования были заявлены сборные Кубы, Азербайджана, Нидерландов, Турции, России и Болгарии. Турнир проходил на двух площадках: в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. 17 июня Борис Ельцин вручил призы победителям: 1-е место заняли волейболистки России, 2-е — сборная Нидерландов, бронза досталась турецкой сборной.

25 июня Нижнетагильский металлургический комбинат отметил своё 65-летие. В этот день в 1940 году доменная печь № 1 Ново-Тагильского металлургического завода выдала первый чугун. А спустя два месяца предприятие произвело первую тонну стали.

ИЮЛЬ

1 июля в Нижнем Тагиле стало известно о повышении цен на молочную, мясную, хлебобулочную продукцию и бакалею. Но производители продуктов питания Свердловской области объявили, что не станут повышать отпускные цены на свои товары до 31 декабря. В тот же день стало известно, что на международную выставку «Оборона и защита — 2005» заявилось рекордное количество участников: 230 предприятий из 31 региона России.

5 июля на полигоне НТИИМ прошла церемония открытия выставки «Оборона и защита — 2005». Кроме торжественных мероприятий, на выставке была заключена первая сделка: правительство Свердловской области купило для нужд регионального МЧС два самолёта малой авиации. Также делегация Кувейта озвучила намерение приобрести несколько танков Т-90. Покупательский пыл гостей выставки был остужен роскошным фуршетом, а затем и непогодой. Они уехали в отели или на экскурсию по Нижнему Тагилу, а заключение договоров оставили на 6, 7 и 8 июля. А вот тагильчан в первый день выставки на полигоне НТИИМ было мало: виной тому стали откровенно конские цены на билеты — от 500 рублей и выше.

11 июля в дежурную часть городского отделения милиции № 2 на Тагилстрое обратился мужчина, который добровольно передал правоохранителям 107 боевых патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм. Он рассказал, что купил боеприпасы на одном из мини-рынков Тагилстроевского района и описал внешность продавца.

17 июля на Ленинградском проспекте неизвестный злоумышленник выхватил сумку с деньгами у выходившей из машины женщины и бросился бежать через дорогу, но был сбит автомобилем КамАЗ, который двигался с превышением скорости. Неудачливый грабитель скончался до прибытия скорой помощи.

27 июля в Нижнетагильскую исправительную колонию ИК-13 был доставлен скандально известный адвокат и правозащитник Михаил Трепашкин. Через десять дней он подал прошение на УДО и 30 августа был освобождён. Однако через два месяца решение Тагилстроевского суда об условно-досрочном освобождении Трепашкина было отменено и узник вернулся на нары.

Михаил Трепашкин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://www.trepashkin.com/upload/image/mit6_726306.jpg)

АВГУСТ

1 августа в Нижнем Тагиле был зафиксирован первый случай заболевания кур птичьим гриппом. Птицы заболели в одном из частных хозяйств на Малой Кушве. Инцидент вызвал шквал заявлений ветеринарных врачей и представителей птицефабрик, которые в один голос уверяли, что никакой эпидемии птичьего гриппа в Свердловской области нет и не ожидается.

3 августа в Нижнем Тагиле открылись школьные базары. На следующий день городские средства массовой информации подсчитали, что для того, чтобы собрать в школу первоклашку, родителям придётся раскошелиться на сумму не менее 4 тысяч рублей. В то же время отмечалось, что в торговых точках города проблематично купить целый ряд необходимых школьных товаров — от тетрадей в косую линейку и циркулей до рюкзаков и мешков для сменной обуви. Рост цен на товары для школьников вызвал возмущение тагильчан. Местные власти попытались объяснить сложившуюся ситуацию в эфире муниципального телевидения, но это у них плохо получилось.

12 августа Нижнетагильское отделение ДОСААФ отметило 80-летний юбилей.

18 августа министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Сергей Чемезов обратился к жителям региона с просьбой соблюдать меры безопасности и личной гигиены в связи с опасностью распространения птичьего гриппа. Накануне в Нижнем Тагиле подсчитали, что за первую декаду августа падение спроса на мясо птицы и полуфабрикаты из него в городе составило более 60%.

30 августа в городе Качканаре были задержаны четверо молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет, забившие до смерти жителя Нижнего Тагила, который приехал в Качканар по производственной необходимости. В ходе предварительного дознания негодяи пояснили, что их внимание привлекла крупная сумма денег, которую убитый «засветил», расплачиваясь за ужин в кафе.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября в Нижнем Тагиле прошло первое вручение премии имени Аммоса Черепанова. Премия была учреждена администрацией города для поощрения технического творчества подростков.

13 сентября на территории Кировского оптового рынка в Екатеринбурге были задержаны трое граждан за сбыт продавцам торговых палаток поддельных тысячерублёвых купюр. В ходе задержания у них было изъято более 50 тысяч фальшивых банкнот. Обыск на арендованной задержанными квартире позволил изъять поддельные денежные знаки на сумму более 320 тысяч рублей. Подделки были выполнены на высоком уровне при помощи высококачественной цветной лазерной печати с имитацией защитных знаков. Один из задержанных признался, что неделю назад они сбыли немногим более 22 тысяч поддельных банкнот в Нижнем Тагиле.

20 сентября тагильские тревожные службы дважды выезжали на выемку и утилизацию старых боеприпасов. Сначала ржавая 82-мм миномётная мина была обнаружена в раздевалке одной из школ на Вагонке, затем мину такого же калибра нашли в подвале жилого дома на Тагилстрое. В завершении дня от бдительных жильцов дома на улице Береговой-Краснокаменской поступил сигнал о бесхозном пакете с боеприпасами. Прибывшие на место сапёры обнаружили в пакете полкилограмма пороха, коробку с капсюлями и гильзы для охотничьего ружья 16-го калибра.

29 сентября в здании Нижнетагильского цирка произошёл пожар: загорелся утеплитель купола. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

ОКТЯБРЬ

Октябрь в Нижнем Тагиле начался с двойного убийства. 4 октября нигде не работающий житель одного из домов на улице Выйской затеял пьяную ссору с соседями-пенсионерами из-за того, что они отказались дать ему денег взаймы. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой 82-летний пенсионер и его 68-летняя супруга получили множественные ножевые ранения, от которых скончались до приезда милиции и врачей.

11 октября около 23:00 двое неизвестных напали на 30-летнюю беременную женщину в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Южной и, угрожая ножом, отобрали сумочку, в которой находился мобильный телефон и около двух тысяч рублей. Приехавший на место преступления наряд милиции принял меры к розыску и задержанию налётчиков, которые сразу избавились от сумочки, поделили добычу и занимались выслеживанием следующей жертвы. Грабителями оказались двое молодых парней 18 и 19 лет.

26, 27 и 28 октября в Нижнем Тагиле прошли первые за последние 5 лет масштабные командно-штабные учения спасателей и всех тревожных служб города. За ходом учений наблюдала специальная областная комиссия из 11 человек, возглавляемая начальником главного управления МЧС РФ по Свердловской области генерал-майором Василием Лахтюком.

НОЯБРЬ

2 ноября выяснилось, что Нижний Тагил может остаться без тепла. Повторилась ситуация 2004 года: предприятия «Водоканал» и «Тагилэнерго» не заплатили компании «Свердловэнерго» за поставленные энергоресурсы 40 млн рублей, и областные энергетики применили к должникам санкции, в результате чего 1 ноября были обесточены две котельные и водоподготовительная станция. В городе были закрыты три общеобразовательные школы и два детских сада. Глава города обратился к представителям «Свердловэнерго» с предложением «прекратить разбой и договориться», но те проявили стойкость и продолжали требовать погашения долгов в полном объёме до конца недели. В конфликт вмешался губернатор области, и тепло стало возвращаться в дома тагильчан к утру 3 ноября.

10 ноября в Нижнем Тагиле загорелось здание отделения Свердловской железной дороги. Пожар начался в 22:20. На площади 600 квадратных метров горели кровля, деревянные перекрытия, мебель, компьютерная и оргтехника в кабинетах на втором этаже. Из здания было эвакуировано 13 человек, одного из которых госпитализировали с ожогами. Пожар также причинил большой ущерб интернет-провайдеру «Тагнет»: огонь повредил дорогостоящее оборудование, коммуникационные линии и помещение, которое компания арендовала в здании.

18 ноября в квартире дома на улице Коминтерна была задержана известная наркоторговка 18-летняя цыганка Неля Типушкина. Обыск в квартире задержанной закончился обнаружением 150 граммов героина.

30 ноября 90 лет исполнилось Высокогорскому механическому заводу и 45 лет — Нижнетагильскому лакокрасочному заводу.

ДЕКАБРЬ

1 декабря в Нижнем Тагиле на улице Рабочей, 54 покончил жизнь самоубийством 21-летний Леонид Тихонов. Несмотря на оперативное вмешательство врачей, пострадавший скончался в реанимации от ожогов через час после госпитализации. По словам родственников погибшего, на Леонида одновременно обрушилось сразу несколько проблем: его бросила любимая девушка, у него появились неразрешимые проблемы на работе и произошла ссора с родственниками.

2 декабря областное правительство объявило о повышении тарифов на услуги ЖКХ на 30% с марта следующего года. Известие сразу вызвало волну возмущения жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила, где тарифы и без того были неподъёмными и съедали до половины среднего дохода граждан. Социологи предупредили областные власти, что решение о повышении тарифов может вызвать социальный взрыв в обществе.

16 декабря 2005 года вступил в силу новый Устав города Нижний Тагил, который, в частности, утвердил празднование Дня города во второе воскресенье августа. Также был утверждён новый герб Нижнего Тагила, который почему-то как две капли воды оказался похож на герб Демидовых, составленный после получения ими дворянства.

22 декабря тагильские синоптики порадовали горожан прогнозами на предстоящий январь. По их сведениям, первый месяц нового года не будет морозным: температура воздуха днём не опустится ниже 6–8 градусов ниже нуля, пройдут снегопады разной интенсивности.

Последние две недели уходящего года, как обычно, были отмечены вспышкой криминала. С 19 по 30 декабря в городе было зарегистрировано 107 случаев хулиганства, 53 кражи из магазинов, 36 квартирных краж, девять грабежей, два убийства, изнасилование, 11 случаев мошенничества. В лесах было выловлено 14 тагильчан, которые занимались незаконной рубкой ёлочек.