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16 Янв 2017 12:40 | Метки: Новости

«Губернаторы не любят, когда кто-то пытается им выкручивать руки». ЕР не будет настаивать на открытых праймериз глав регионов в 2017 году

«Единая Россия» не будет менять процедуру предварительного голосования, а также настаивать на открытой модели праймериз перед выборами губернаторов в 2017 году. Решение планируется озвучить на съезде партии, который пройдёт 21-22 января, пишет «Коммерсантъ». Единороссы считают, что действующие главы регионов, рассчитывающие на новый срок, «морально не готовы» к таким «дополнительным усилиям в кампании», как встречи с избирателями и дебаты с оппонентами.

На довыборах в гордуму Екатеринбурга единороссы уже выбрали третью модель голосования для определения кандидатов. Согласно ей, выборщиками станут только партийцы и члены общественных организаций, сотрудничающих с ЕР. Какая модель будет использоваться для праймериз выборов в Нижнетагильский парламент, пока неизвестно. Но вопрос с предварительным голосованием на губернаторские выборы в Свердловской области, по словам бывшего секретаря местного отделения «Единой России» Александра Маслова, решён уже окончательно.

«Пока неизвестно, по какой модели будут проходить праймериз выборов в гордуму Нижнего Тагила. Я планирую встретиться с [лидером свердловских единороссов Виктором] Шептием на эту тему в конце недели. Я знаю, что будет открытое предварительное голосование по выборам губернатора Свердловской области. Это точно. Уже Шептий об этом сообщил», – рассказал Маслов.

Сегодня праймериз могут проходить по четырём моделям голосования. Первая – самая открытая, так как в этом случае голосовать имеют право все пришедшие на участки жители региона. По второй модели желающие принять участие в голосовании граждане должны предварительно зарегистрироваться. По третьей выборщиками становятся только члены партии, а также лояльные ей общественные организации. Четвёртая – наиболее закрытая, право голоса предоставляется лишь партийцам. Выбирают модель голосования, согласно положению о праймериз, региональные отделения партии власти.

В этом году нового губернатора будут выбирать в 14 регионах. В Новгородской, Томской, Рязанской, Кировской, Саратовской областях, Мордовии, Пермском крае единороссы ещё не определились с моделью праймериз. В трёх регионах – Ярославской, Калининградской областях и Бурятии – планируется провести предварительное голосование по открытой модели.

«Центральный исполком партии нам рекомендовал эту модель. И мы на ней остановились, она более демократичная», – отметил первый замруководителя исполкома бурятского регионального отделения ЕР Владимир Ведерников.

Секретарь севастопольской организации «Единой России» Борис Колесников заявил, что является сторонником закрытой модели предварительного голосования, в которой могли бы участвовать только члены партии.

«Когда мы выдвигаем людей не из рядов партии, то часто они используют бренд "Единой России", а потом теряют с нами связь. Тогда как за своих однопартийцев мы можем ручаться», – пояснил свою позицию Колесников.

По мнению политолога Константина Калачёва, закрытые праймериз предпочтительнее для действующих глав регионов, так как «в большей степени страхуют губернатора от каких-либо скандалов».

«Оппоненты главы региона могут использовать открытые праймериз, чтобы ослабить позиции губернатора и создать площадку торга. Губернаторы не любят, когда кто-то пытается им выкручивать руки или требует от них ненужных, по их мнению, усилий в имитационном отборе кандидата», – пояснил эксперт.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ystav.com

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