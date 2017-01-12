Госсекретарь Трампа назвал условие признания Крыма российским

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что администрация США не признает вхождение Крыма в состав России, если с этим не согласится народ Украины, пишет «Интерфакс».

Тиллерсон заявил, что возвращение Крыма произошло без законных прав, как захват территории.

«Единственный путь, когда мы сможем признать это (вхождение Крыма в состав России), если будет существовать более широкое соглашение, которое удовлетворит и украинский народ. Без этого мы никогда признаем этого», – сказал он, отвечая на вопрос на слушаниях в сенате.

По мнению кандидата, США дали «слабый ответ» России на её действия в Крыму, что побудило Москву к дальнейшей активности на востоке Украины. Для изменения ситуации Рекс Тиллерсон предлагает расширение использования как традиционных СМИ, так и возможностей интернета для того, чтобы доносить до граждан России позицию США по происходящим событиям.

«Использование возможности общения с народом России через механизмы, успешные в прошлом, такие как Радио Свобода/Свободная Европа, а также распространение информации через интернет для того, чтобы у них была альтернатива находящихся под контролем московских СМИ в том, что касается сообщений о происходящем, – важный путь для того, чтобы, по меньшей мере, начать информировать российский народ о реалиях», – сказал Рекс Тиллерсон.

Вместе с тем он подчеркнул, что он ещё не обсуждал с избранным президентом США Дональдом Трампом курс на взаимоотношения с Россией.

Накануне Дональд Трамп провёл первую пресс-конференцию в статусе избранного президента. Будущий глава Белого дома ответил на вопросы о внешней и внутренней политике, отреагировал на критику оппонентов и публикацию «компрометирующих» материалов.

Журналистам телеканала CNN и Buzzfeed, которые публиковали неподтверждённые данные о причастности Трампа к российским спецслужбам, избранный президент даже не дал задать вопрос.

«Вы – фейковые новости», – заявил политик.

Агентство новостей «Между строк»