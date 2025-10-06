Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин отреставрирует храм Александра Невского в Нижнем Тагиле

Глава «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин отреставрирует храм Александра Невского в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил после прощания с настоятелем храма, протоиереем Геннадием Ведерниковым, архимандрит Гермоген (Еремеев).

«Если Игорь Алексеевич что-то пообещал — он обязательно это сделает», — заявил архимандрит.

Игорь Алтушкин был одним из тех, кто приехал в Нижний Тагил лично проститься с почившим настоятелем храма. Известно, что они были хорошо знакомы и поддерживали отношения на протяжении почти 30 лет.

Напомним, 4 октября в храме Александра Невского прошло отпевание отца Геннадия Ведерникова. Проститься со священником пришли около 3 000 человек.

Настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Тагиле и благочинный Центрального округа, митрофорный протоиерей Геннадий Ведерников скончался 1 октября на 68-м году жизни. Более тридцати лет он возглавлял Александро-Невский приход и был одним из наиболее известных и уважаемых священнослужителей города.