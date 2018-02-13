Генпрокуратура выявила нарушения в работе казначейства Дагестана на 2,4 миллиарда рублей

В работе Федерального казначейства по Дагестану выявлены многочисленные нарушения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. В частности, установлены факты незаконного перечисления бюджетных средств по государственным и муниципальным контрактам на общую сумму 2,4 миллиарда рублей. Эти контракты заключались вопреки требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отметили в ведомстве.

Так, например, в 2016 и 2017 годах казначейством было согласовано перечисление более 700 миллионов рублей в счёт оплаты муниципального контракта на приобретение в Махачкале жилых помещений при отсутствии сведений о нём в реестре контрактов. По этому факту уже возбуждено уголовное дело о халатности. Руководителю Федерального казначейства внесено представление, в котором «поставлен вопрос об ответственности руководителя управления Федерального казначейства по Дагестану и иных должностных лиц управления», говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, 5 февраля Следственный комитет задержал исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, а также двоих его заместителей и бывшего министра образования республики, которых подозревают в воровстве бюджетных денег, выделенных на социальные программы. До этого уголовные дела были возбуждены против мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора города Магомедрасула Гитинова. Обоих называли людьми Гамидова.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов и Следственного комитета в Дагестане не связаны с политикой и являются частью масштабной антикоррупционной кампании.