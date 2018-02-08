В Кремле заявили о целенаправленной кампании против коррупции по всей стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов и Следственного комитета в Дагестане не связаны с политикой и являются частью масштабной антикоррупционной кампании, пишет РБК.

«Она [антикоррупционная кампания] проводится последовательно и целенаправленно на всей территории страны. Выполнение каких-то следственных действий не связано с политикой, и в данном случае все руководствуются соображениями законности и неотвратимости наказания за совершённое преступление — в сфере экономики или в другой сфере», — сказал Песков.

Он добавил, что делом должны заниматься сначала следственные, а затем и судебные органы. Также пресс-секретарь президента заявил, что такая антикоррупционная кампания не приведёт к дестабилизации ситуации в республики.

«Действия направлены на то, чтобы оградить жителей от коррупционных проявлений и повысить уровень их жизни», — подчеркнул глава пресс-службы Кремля.

Напомним, ранее в Махачкалу из Москвы с проверкой прибыли следователи из центрального аппарата МВД и ФСБ, а также сотрудники Генпрокуратуры.

«На протяжении долгого времени в правоохранительные органы поступала информация о фактах коррупции, злоупотреблениях служебными полномочиями и взяточничестве в регионе», — рассказал источник в МВД.

По его словам, обращения стали поводом для проведения доследственных проверок. Источники рассказали, что собирается доказательная база в отношении региональных чиновников, представителей МВД и прокуратуры. 5 февраля Следственный комитет задержал исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, а также двоих его заместителей и бывшего министра образования республики, которых подозревают в воровстве бюджетных денег, выделенных на социальные программы. До этого уголовные дела были возбуждены против мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора города Магомедрасула Гитинова. Обоих называли людьми Гамидова.