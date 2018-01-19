ФСБ пришла с обысками к мэру Махачкалы

В Дагестане завели уголовное дело в отношении главы Махачкалы Мусы Мусаева, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дома и на работе у Мусаева проходят обыски. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с ущербом на 80 миллионов рублей. Дело в отношении Мусы Мусаева возбудили по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса («Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий»).

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев превысил должностные полномочия, подписав постановление о передаче ОАО «АСПК» участка в Махачкале за плату в 1,1 млн рублей. Чиновник знал, что земля принадлежит Дагестану, уверены в СК. Ссылаясь на заключение специалиста, СК добавляет, что реальная стоимость участка составляет больше 81 миллиона рублей.