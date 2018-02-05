На премьер-министра Дагестана, у которого при обыске нашли золотой пистолет, завели дело о хищении

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве по факту хищения из бюджета Дагестана денежных средств, предназначавшихся на реализацию социальных программ в республике, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках расследования оперативники задержали временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, временно исполняющих обязанности вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова, у которых 5 февраля были проведены обыски.

«В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы», — отметили в СК.

Напомним, 5 февраля сотрудники ФСБ, МВД и СК пришли с обысками к нескольким высокопоставленным чиновникам Дагестана. Сообщалось, что на допросы были доставлены семь человек.

Ранее, в конце января, в Генпрокуратуре заявляли, что в Дагестан направлена специальная комиссия из Москвы «для проверки состояния законности в республике». Также в конце января стало известно о возбуждении уголовных дел против мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора города Магомедрасула Гитинова, которые подозреваются в превышении должностных полномочий.