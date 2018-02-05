В доме врио премьер-министра Дагестана проходит обыск

Силовики обыскивают дом временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики пишет РИА Новости.

«Сотрудники ФСБ проводят обыски в доме председателя правительства Абдусамада Гамидова», — сказал собеседник, не уточняя деталей.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы.

«На протяжении долгого времени в правоохранительные органы поступала информация о фактах коррупции, злоупотреблениях служебными полномочиями и взяточничестве в регионе», — сообщал источник РБК в МВД.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщала, что в Дагестане было заведено уголовное дело в отношении главы Махачкалы Мусы Мусаева. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с ущербом на 80 миллионов рублей. Дело в отношении Мусы Мусаева возбудили по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса («Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий»).