ФСБ и МВД проверяют чиновников и силовиков Дагестана

В Махачкалу из Москвы с проверкой прибыли следователи из центрального аппарата МВД и ФСБ, а также сотрудники Генпрокуратуры, со ссылкой на источники в центральном аппарате МВД и в ФСБ пишет РБК.

«На протяжении долгого времени в правоохранительные органы поступала информация о фактах коррупции, злоупотреблениях служебными полномочиями и взяточничестве в регионе», — рассказал источник в МВД.

По его словам, обращения стали поводом для проведения доследственных проверок. Источники рассказали, что собирается доказательная база в отношении региональных чиновников, представителей МВД и прокуратуры.

Ранее наблюдатели увидели в возбуждении уголовного дела в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева начало масштабной зачистки, которую связали с прибытием в республику прокуроров из федерального центра. Мэра Махачкалы подозревают по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий»).