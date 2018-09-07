Гальянка опять останется без горячей воды

В ночь с 7 на 8 сентября в большинстве многоквартирных домов Гальянки горячая вода перестанет быть горячей, её температура будет снижена. Подрядчик «Уралстроймонтаж» намерен провести плановые работы в районе ТРЦ «Кит» на Черноисточинском шоссе.

«Сообщаем, что в связи с проведением плановых работ на магистральной тепловой сети Ø1000 мм будут снижены параметры ГВС на жилой район ГГМ. Работы будет производить подрядная организация УСМ», — говорится в сообщении МУП «Нижнетагильские тепловые сети».

В организации отметили, что горячее водоснабжение будет восстановлено до 23:30 9 сентября. Также АН «Между строк» в диспетчерской пояснили, что сегодня вечером температура горячей воды будет максимальной, чтобы в течение последующих суток она как можно дольше сохраняла приемлемые показатели.

UPD: Часть объектов на Гальянке уже сегодня осталась полностью без горячей воды. Подачу воды в восемь зданий, среди которых ветклиника, магазины, заправки и диспетчерская трамвайного парка, остановили в 15:00 из-за ремонта на теплотрассе по адресу Черноисточинское шоссе, 49.

Напомним, за последний месяц перебои с водой на Гальянке были уже неоднократно. 17 августа микрорайон остался без холодной воды, а через несколько дней на ГГМ отключили горячую.