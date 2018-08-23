На Гальянке четыре дня не будет горячей воды (СПИСОК ДОМОВ)

Больше ста многоквартирных домов и десятки социальных объектов на ГММ в Нижнем Тагил останутся без горячей воды в ночь с 24 на 25 августа. Вода должна появиться во вторник, 28 августа.
Подрядчик «Уралстроймонтаж» будет монтировать запорную арматуру для подключения магистральных сетей микрорайона «Муринские пруды». Работы пройдут рядом с ТРЦ «Кит» на Черноисточинском шоссе.
«Микрорайон был запитан горячей водой по временной схеме, сейчас же жителей новостроек переведут на постоянную схему. По графику работы должны закончиться в понедельник, 27 августа, опрессовки и подключение водоснабжения занимают ещё от шести до восьми часов. 28 августа в течение дня вода поступит во все дома», — цитирует ИА «Все новости» директора МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Сергея Козлова.
Под отключение попадают социальные объекты района. Это 15 детских садов, четыре школы, Политехническая гимназия, музыкальная школа, две поликлиники, ФОК «Президентский». Детсады на время отключения горячей воды будут работать в обычном режиме — во всех учреждениях есть водонагреватели. ФОК «Президентский» будет закрыт все четыре дня.
Жилые дома:
|
УК, ТСЖ
|
улица
|
дом
|
ООО «Своя компания»
|
Ч/шоссе
|
67,71,73,75,77
|
ГУК
|
Ч/шоссе
|
7/2,7/3,7/4,11
|
Дружинина
|
57,59/2,67/2
|
Октябрский пр.
|
10,14
|
Смелянского
|
4
|
Удовенко
|
6
|
УК Домоуправ НТ
|
Б.Окуджавы
|
3,5,7,9,11,13
|
ТСЖ Высокогорский
|
Удовенко
|
8
|
УК ООО "Домоуправление"
|
Дружинина
|
43, 51, 74, 76, 78, 80
|
Тагилстроевская
|
17, 19, 21, 23
|
Уральский пр.
|
79, 81, 83, 89, 101, 105, 109, 111, 113
|
Ч/шоссе
|
29Б
|
УК ООО
"Коммунальщик"
|
Дружинина
|
72
|
Уральский пр.
|
34,34а
|
УК ООО «Комфорт»
|
Уральский пр.
|
31, 66, 70, 74, 78
|
Захарова
|
1, 3,5, 7, 9, 11, 6, 8, 10, 12
|
Проселочная
|
50
|
Октябрьский пр.
|
5, 9, 11
|
Ч/шоссе
|
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 80, 69
|
УК ООО "Мой Дом"
|
Октябрьский пр.
|
12, 12а
|
УК ООО "СтройСервис"
|
Октябрьский пр.
|
1, 2, 15, 22, 26, 28
|
Уральский пр.
|
32, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 54, 56 к.2, 58, 60, 64
|
Дружинина
|
33, 35, 39, 62, 108
|
Тагилстроевская
|
1, 3, 5, 27, 29, 31
|
Ч/шоссе
|
33, 35, 41, 43, 45,
|
Захарова
|
2
|
УК ООО "Строительные технологии"
|
Дружинина
|
68, 70, 98, 100
|
Проселочная
|
50а
|
УК ООО "Теплотехник-НТ"
|
Дружинина
|
61
|
Удовенко
|
10
|
УК ООО "Уралэкспо-НТ"
|
Ч/шоссе
|
1, 3, 9/1, 9/2, 23, 27, 29, 31,
|
Октябрьский пр.
|
4, 6, 8
|
Дружинина
|
59/1, 60, 63, 65, 67/1, 102
|
Уральский пр.
|
33, 35, 37, 85
|
ТСЖ Дружинина 41
|
Дружинина
|
41
|
ТСЖ "Новый"
|
Дружинина
|
45
|
ТСЖ/Ерохина Н.В.
|
Дружинина
|
64, 66
|
ТСЖ/Чащин –УК Тагил
|
Смелянского
|
2
|
ТСН Победа
|
Тагилстроевская
|
15
|
ТСЖ "Ч/шоссе 19а"
|
Ч/шоссе
|
19а
|
ТСЖ Красногвардейский
|
Ч/шоссе
|
29а
|
УК "Домоуправление"
|
Дружинина
|
47
Объекты:
|
Объект
|
улица
|
дом
|
Школа № 40
|
Октябрьский пр.
|
16
|
Гимназия
|
Тагилстроевская
|
1а
|
Д/ сад № 105
|
Ч/шоссе
|
37
|
Д/ сад № 15
|
Удовенко
|
18
|
Д/ сад № 172
|
Ч/шоссе
|
5
|
Д/ сад № 184
|
Ч/шоссе
|
39
|
Д/ сад № 188
|
Ч/шоссе
|
47
|
Д/ сад № 191
|
Октябрьский пр.
|
24
|
Д/ сад № 196
|
Уральский пр.
|
62
|
Д/ сад № 201
|
Тагилстроевская
|
9
|
Д/ сад № 202
|
Уральский пр.
|
52
|
Д/ сад № 203
|
Уральский пр.
|
44
|
Д/ сад № 207
|
Октябрьский пр.
|
13
|
Д/ сад № 208
|
Октябрьский пр.
|
3
|
Д/ сад № 5
|
Захарова
|
14
|
Д/ сад № 6
|
Дружинина
|
37
|
Д/ сад № 70
|
Дружинина
|
63а
|
школа № 69
|
Октябрьский пр.
|
16а
|
школа № 80
|
Ч/шоссе
|
13
|
школа № 81
|
Тагилстроевская
|
1б
|
м-н "33 комода"
|
Дружинина
|
49
|
Автомойка
|
Дружинина
|
49а
|
м-н
|
Дружинина
|
65 а
|
УК "Уралэкспо-НТ"
|
Дружинина
|
69
|
м-н "Купеческий"
|
Дружинина
|
71
|
Муз.школа
|
Дружинина
|
35а
|
Адм.зд-е
|
Дружинина
|
82
|
Сети ТВ+УК Стройсервис
|
Дружинина
|
39
|
Мед. учреждение
|
Дружинина
|
53
|
Мед. учреждение
|
Дружинина
|
53б
|
Клуб "Контакт"
|
Захарова
|
1 а
|
кафе "Лион"
|
Захарова
|
1 б
|
павильон "Тагилхлеб"
|
Захарова
|
1 в
|
м-н "Семейный"
|
Захарова
|
2а
|
м-н "Никси"
|
Захарова
|
5 а
|
фитн. клуб
|
Захарова
|
7 а
|
Торг.павильон
|
Захарова
|
7 б
|
М-н
|
Захарова
|
9 а
|
Автомойка
|
Захарова
|
12б
|
М-н "Иверия"
|
Захарова
|
10/1
|
Оф.зд.
|
Захарова
|
10а
|
М-н
|
Коммуны
|
99
|
павильон
|
Октябрьский пр.
|
22
|
Автомойка
|
Октябрьский пр.
|
22а
|
кулинария
|
Октябрьский пр.
|
22б
|
|
Октябрьский пр.
|
28а
|
Химчистка
|
Октябрьский пр.
|
7
|
м-н
|
Октябрьский пр.
|
5
|
м-н
|
Октябрский пр.
|
17а
|
м-н "Кировский"
|
Октябрьский пр.
|
18 а
|
м-н
|
Октябрьский пр.
|
20
|
ФОК
|
Тагилстроевская
|
2
|
кафе "Райхан"
|
Тагилстроевская
|
2б
|
м-н "Магнит"
|
Тагилстроевская
|
3 а
|
Октябрьский пр.
|
17
|
Дет. поликлинника №5
|
Тагилстроевская
|
4
|
кафе "Зефир"
|
Тагилстроевская
|
4 а
|
Цветочная компания
|
Тагилстроевская
|
6 а
|
ТЦ Торнадо.
|
Тагилстроевская
|
6
|
УК "СтройСервис"
|
Тагилстроевская
|
7
|
СОК Юпитер
|
Тагилстроевская
|
10
|
Дет.центр
|
Тагилстроевская
|
25
|
м-н "Минимарт"
|
Уральский пр.
|
58а
|
МБУ ДО ДЮЦ Радуга
|
Уральский пр.
|
60а
|
м-н "Монетка"
|
Уральский пр.
|
40
|
Торг.комплекс
|
Уральский пр.
|
40 а
|
ФОК "Президентский"
|
Уральский пр.
|
65
|
ГСК Уральский 3
|
Уральский пр.
|
66 а
|
УК ООО "Комфорт"
|
Уральский пр.
|
70 а
|
Библиотека
|
Ч/шоссе
|
49а
|
Дет. муз. школа№3
|
Ч/шоссе
|
31а
|
почта
|
Ч/шоссе
|
19
|
Подзем. сооруж.
|
Ч/шоссе
|
13 а
|
ГСК Дружининский
|
Ч/шоссе
|
13
|
м-ны Домовенок/ Семья
|
Ч/шоссе
|
15
|
м-н "Пятерочка"
|
Ч/шоссе
|
15 б
|
сбербанк/ парикмах./ аптека
|
Ч/шоссе
|
15
|
"Сантехмарт"
|
Ч/шоссе
|
15 а
|
Наутилус/м-н Магнит/атмосфера/ аптека
|
Ч/шоссе
|
17
|
пиццерия/ м-н "Замки"
|
Ч/шоссе
|
17а
|
минирынок
|
Ч/шоссе
|
21а/3
|
Торг. павильон
|
Ч/шоссе
|
21а/2
|
Торг. павильон
|
Ч/шоссе
|
21а/1
|
фитнес-клуб
|
Ч/шоссе
|
21А
|
Цветочный рай/ м-н Домострой
|
Ч/шоссе
|
23 а
|
м-н "Тагилхлеб"
|
Ч/шоссе
|
27а
|
М-н
|
Ч/шоссе
|
35а
|
ТРЦ Кит
|
Ч/шоссе
|
49
|
мед центр
|
Ч/шоссе
|
63 а
|
М-н
|
Ч/шоссе
|
63б
|
Автом-н
|
Ч/шоссе
|
1В
|
Лисьегорский привоз
|
Ч/шоссе
|
1Б
|
ЗАО "Интеравто" (за забором котельной)
|
Ч/шоссе
|
74
|
КИА Центр
|
Ч/шоссе
|
74 а
|
Лада центр
|
Ч/шоссе
|
74 б
|
Тайота центр
|
Ч/шоссе
|
74/3
|
Стройкомплект
|
Ч/шоссе
|
76
|
Стартерсервис
|
Ч/шоссе
|
76 б
|
Строитель
|
Ч/шоссе
|
78
|
ПЧ № 15
|
Ч/шоссе
|
80 а
|
Бывшая Уралобувь
|
Ч/шоссе
|
82