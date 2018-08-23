Общество

На Гальянке четыре дня не будет горячей воды (СПИСОК ДОМОВ)

23.08.2018 16:54

Больше ста многоквартирных домов и десятки социальных объектов на ГММ в Нижнем Тагил останутся без горячей воды в ночь с 24 на 25 августа. Вода должна появиться во вторник, 28 августа.

Подрядчик «Уралстроймонтаж» будет монтировать запорную арматуру для подключения магистральных сетей микрорайона «Муринские пруды». Работы пройдут рядом с ТРЦ «Кит» на Черноисточинском шоссе.

«Микрорайон был запитан горячей водой по временной схеме, сейчас же жителей новостроек переведут на постоянную схему. По графику работы должны закончиться в понедельник, 27 августа, опрессовки и подключение водоснабжения занимают ещё от шести до восьми часов. 28 августа в течение дня вода поступит во все дома», — цитирует ИА «Все новости» директора МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Сергея Козлова.

Под отключение попадают социальные объекты района. Это 15 детских садов, четыре школы, Политехническая гимназия, музыкальная школа, две поликлиники, ФОК «Президентский». Детсады на время отключения горячей воды будут работать в обычном режиме — во всех учреждениях есть водонагреватели. ФОК «Президентский» будет закрыт все четыре дня.

Жилые дома:

УК, ТСЖ

улица

дом

ООО «Своя компания»

Ч/шоссе

67,71,73,75,77

ГУК

Ч/шоссе

7/2,7/3,7/4,11

Дружинина

57,59/2,67/2

Октябрский пр.

10,14

Смелянского

4

Удовенко

6

УК Домоуправ НТ

Б.Окуджавы

3,5,7,9,11,13

ТСЖ Высокогорский

Удовенко

8

УК ООО "Домоуправление"

Дружинина

43, 51, 74, 76, 78, 80

Тагилстроевская

17, 19, 21, 23

Уральский пр.

79, 81, 83, 89, 101, 105, 109, 111, 113

Ч/шоссе

29Б

УК ООО

"Коммунальщик"

Дружинина

72

Уральский пр.

34,34а

УК ООО «Комфорт»

Уральский пр.

31, 66, 70, 74, 78

Захарова

1, 3,5, 7, 9, 11, 6, 8, 10, 12

Проселочная

50

Октябрьский пр.

5, 9, 11

Ч/шоссе

53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 80, 69

УК ООО "Мой Дом"

Октябрьский пр.

12, 12а

УК ООО "СтройСервис"

Октябрьский пр.

1, 2, 15, 22, 26, 28

Уральский пр.

32, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 54, 56 к.2, 58, 60, 64

Дружинина

33, 35, 39, 62, 108

Тагилстроевская

1, 3, 5, 27, 29, 31

Ч/шоссе

33, 35, 41, 43, 45,

Захарова

2

УК ООО "Строительные технологии"

Дружинина

68, 70, 98, 100

Проселочная

50а

УК ООО "Теплотехник-НТ"

Дружинина

61

Удовенко

10

УК ООО "Уралэкспо-НТ"

Ч/шоссе

1, 3, 9/1, 9/2, 23, 27, 29, 31,

Октябрьский пр.

4, 6, 8

Дружинина

59/1, 60, 63, 65, 67/1, 102

Уральский пр.

33, 35, 37, 85

ТСЖ Дружинина 41

Дружинина

41

ТСЖ "Новый"

Дружинина

45

ТСЖ/Ерохина Н.В.

Дружинина

64, 66

ТСЖ/Чащин –УК Тагил

Смелянского

2

ТСН Победа

Тагилстроевская

15

ТСЖ "Ч/шоссе 19а"

Ч/шоссе

19а

ТСЖ Красногвардейский

Ч/шоссе

29а

УК "Домоуправление"

Дружинина

47

Объекты:

Объект

улица

дом

Школа № 40

Октябрьский пр.

16

Гимназия

Тагилстроевская

Д/ сад № 105

Ч/шоссе

37

Д/ сад № 15

Удовенко

18

Д/ сад № 172

Ч/шоссе

5

Д/ сад № 184

Ч/шоссе

39

Д/ сад № 188

Ч/шоссе

47

Д/ сад № 191

Октябрьский пр.

24

Д/ сад № 196

Уральский пр.

62

Д/ сад № 201

Тагилстроевская

9

Д/ сад № 202

Уральский пр.

52

Д/ сад № 203

Уральский пр.

44

Д/ сад № 207

Октябрьский пр.

13

Д/ сад № 208

Октябрьский пр.

3

Д/ сад № 5

Захарова

14

Д/ сад № 6

Дружинина

37

Д/ сад № 70

Дружинина

63а

школа № 69

Октябрьский пр.

16а

школа № 80

Ч/шоссе

13

школа № 81

Тагилстроевская

м-н "33 комода"

Дружинина

49

Автомойка

Дружинина

49а

м-н

Дружинина

65 а

УК "Уралэкспо-НТ"

Дружинина

69

м-н "Купеческий"

Дружинина

71

Муз.школа

Дружинина

35а

Адм.зд-е

Дружинина

82

Сети ТВ+УК Стройсервис

Дружинина

39

Мед. учреждение

Дружинина

53

Мед. учреждение

Дружинина

53б

Клуб "Контакт"

Захарова

1 а

кафе "Лион"

Захарова

1 б

павильон "Тагилхлеб"

Захарова

1 в

м-н "Семейный"

Захарова

м-н "Никси"

Захарова

5 а

фитн. клуб 

Захарова

7 а

Торг.павильон

Захарова

7 б

М-н

Захарова

9 а

Автомойка

Захарова

12б

М-н "Иверия"

Захарова

10/1

Оф.зд.

Захарова

10а

М-н 

Коммуны

99

павильон

Октябрьский пр.

22

Автомойка

Октябрьский пр.

22а

кулинария 

Октябрьский пр.

22б

 

Октябрьский пр.

28а

Химчистка

Октябрьский пр.

7

м-н 

Октябрьский пр.

5

м-н

Октябрский пр.

17а

м-н "Кировский"

Октябрьский пр.

18 а

м-н 

Октябрьский пр.

20

ФОК

Тагилстроевская

2

кафе "Райхан"

Тагилстроевская

м-н "Магнит"

Тагилстроевская

3 а

Октябрьский пр.

17

Дет. поликлинника №5

Тагилстроевская

4

кафе "Зефир"

Тагилстроевская

4 а

Цветочная компания

Тагилстроевская

6 а

ТЦ Торнадо.

Тагилстроевская

6

УК "СтройСервис"

Тагилстроевская

7

СОК Юпитер

Тагилстроевская

10

Дет.центр

Тагилстроевская

25

м-н "Минимарт"

Уральский пр.

58а

МБУ ДО ДЮЦ Радуга

Уральский пр.

60а

м-н "Монетка"

Уральский пр.

40

Торг.комплекс

Уральский пр.

40 а

ФОК "Президентский"

Уральский пр.

65

ГСК Уральский 3

Уральский пр.

66 а

УК ООО "Комфорт"

Уральский пр.

70 а

Библиотека

Ч/шоссе

49а

Дет. муз. школа№3

Ч/шоссе

31а

почта

Ч/шоссе

19

Подзем. сооруж.

Ч/шоссе

13 а

ГСК Дружининский

Ч/шоссе

13

м-ны Домовенок/ Семья

Ч/шоссе

15

м-н "Пятерочка"

Ч/шоссе

15 б

сбербанк/ парикмах./ аптека

Ч/шоссе

15

"Сантехмарт"

Ч/шоссе

15 а

Наутилус/м-н Магнит/атмосфера/ аптека

Ч/шоссе

17

пиццерия/ м-н "Замки"

Ч/шоссе

17а

минирынок 

Ч/шоссе

21а/3

Торг. павильон

Ч/шоссе

21а/2

Торг. павильон

Ч/шоссе

21а/1

фитнес-клуб

Ч/шоссе

21А

Цветочный рай/ м-н Домострой

Ч/шоссе

23 а

м-н "Тагилхлеб"

Ч/шоссе

27а

М-н 

Ч/шоссе

35а

ТРЦ Кит

Ч/шоссе

49

мед центр

Ч/шоссе

63 а

М-н 

Ч/шоссе

63б

Автом-н

Ч/шоссе

Лисьегорский привоз

Ч/шоссе

ЗАО "Интеравто" (за забором котельной)

Ч/шоссе

74

КИА Центр

Ч/шоссе

74 а

Лада центр

Ч/шоссе

74 б

Тайота центр

Ч/шоссе

74/3

Стройкомплект

Ч/шоссе

76

Стартерсервис

Ч/шоссе

76 б

Строитель

Ч/шоссе

78

ПЧ № 15

Ч/шоссе

80 а

Бывшая Уралобувь

Ч/шоссе

82
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