На Гальянке четыре дня не будет горячей воды (СПИСОК ДОМОВ)

Больше ста многоквартирных домов и десятки социальных объектов на ГММ в Нижнем Тагил останутся без горячей воды в ночь с 24 на 25 августа. Вода должна появиться во вторник, 28 августа.

Подрядчик «Уралстроймонтаж» будет монтировать запорную арматуру для подключения магистральных сетей микрорайона «Муринские пруды». Работы пройдут рядом с ТРЦ «Кит» на Черноисточинском шоссе.

«Микрорайон был запитан горячей водой по временной схеме, сейчас же жителей новостроек переведут на постоянную схему. По графику работы должны закончиться в понедельник, 27 августа, опрессовки и подключение водоснабжения занимают ещё от шести до восьми часов. 28 августа в течение дня вода поступит во все дома», — цитирует ИА «Все новости» директора МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Сергея Козлова.

Под отключение попадают социальные объекты района. Это 15 детских садов, четыре школы, Политехническая гимназия, музыкальная школа, две поликлиники, ФОК «Президентский». Детсады на время отключения горячей воды будут работать в обычном режиме — во всех учреждениях есть водонагреватели. ФОК «Президентский» будет закрыт все четыре дня.

Жилые дома:

УК, ТСЖ улица дом ООО «Своя компания» Ч/шоссе 67,71,73,75,77 ГУК Ч/шоссе 7/2,7/3,7/4,11 Дружинина 57,59/2,67/2 Октябрский пр. 10,14 Смелянского 4 Удовенко 6 УК Домоуправ НТ Б.Окуджавы 3,5,7,9,11,13 ТСЖ Высокогорский Удовенко 8 УК ООО "Домоуправление" Дружинина 43, 51, 74, 76, 78, 80 Тагилстроевская 17, 19, 21, 23 Уральский пр. 79, 81, 83, 89, 101, 105, 109, 111, 113 Ч/шоссе 29Б УК ООО "Коммунальщик" Дружинина 72 Уральский пр. 34,34а УК ООО «Комфорт» Уральский пр. 31, 66, 70, 74, 78 Захарова 1, 3,5, 7, 9, 11, 6, 8, 10, 12 Проселочная 50 Октябрьский пр. 5, 9, 11 Ч/шоссе 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 80, 69 УК ООО "Мой Дом" Октябрьский пр. 12, 12а УК ООО "СтройСервис" Октябрьский пр. 1, 2, 15, 22, 26, 28 Уральский пр. 32, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 54, 56 к.2, 58, 60, 64 Дружинина 33, 35, 39, 62, 108 Тагилстроевская 1, 3, 5, 27, 29, 31 Ч/шоссе 33, 35, 41, 43, 45, Захарова 2 УК ООО "Строительные технологии" Дружинина 68, 70, 98, 100 Проселочная 50а УК ООО "Теплотехник-НТ" Дружинина 61 Удовенко 10 УК ООО "Уралэкспо-НТ" Ч/шоссе 1, 3, 9/1, 9/2, 23, 27, 29, 31, Октябрьский пр. 4, 6, 8 Дружинина 59/1, 60, 63, 65, 67/1, 102 Уральский пр. 33, 35, 37, 85 ТСЖ Дружинина 41 Дружинина 41 ТСЖ "Новый" Дружинина 45 ТСЖ/Ерохина Н.В. Дружинина 64, 66 ТСЖ/Чащин –УК Тагил Смелянского 2 ТСН Победа Тагилстроевская 15 ТСЖ "Ч/шоссе 19а" Ч/шоссе 19а ТСЖ Красногвардейский Ч/шоссе 29а УК "Домоуправление" Дружинина 47

Объекты: