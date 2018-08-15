В Нижнем Тагиле из-за отключения воды закроют детские сады на Гальянке и Вагонке

Из-за остановки 17 августа Черноисточинского гидроузла и прекращения подачи холодной воды на Гальянку, Вагонку, а также в посёлки Сухоложский и Северный, большинство детских садов в этих районах будет закрыто. Об этом сегодня на совещании в мэрии рассказал замглавы администрации по социальной политике Валерий Суров. Сейчас руководители детских садов пытаются договориться с родителями о том, чтобы они не приводили детей в учреждение в пятницу.

«Сложнее всего ситуация по Вагонке. Там работают люди по сменам, мы вынуждены будем оставить в рабочем состоянии большую часть наших садиков. Сегодня мы работаем с родителями, просим тех, у кого есть возможность, не приводить детей в садики в пятницу. Полная картина будет ясна завтра — какое количество детей и где останется», — отметил Валерий Суров, добавив, что для всех работающих детских садов будет организован подвоз воды.

Для дома ребёнка № 6, где сейчас находятся 40 детей, в субботу и воскресенье также организуют подвоз воды.

Полную остановку Черноисточинского гидроузла специалисты «Водоканала-НТ» совершат в 6:00 17 августа. Подача холодной воды прекратится и в медицинские учреждения, в том числе в роддом на Вагонке. Из-за этого было решено изменить маршрутизацию беременных и рожениц. С 17 по 19 августа они будут направляться за медицинской помощью в акушерские стационары Невьянска и Верхней Салды, а также в Областную детскую клиническую больницу.

«В Демидовской больнице будет находиться дежурная бригада, которая сможет принимать рожениц, если вдруг придётся. В роддоме № 1 тоже. Учреждения будут обеспечены тем объёмом воды, который им необходим. Единственной точкой напряжения остаётся психиатрическая больница. На Старателе у нас также не будет воды. Учреждение будет и без горячей, и без холодной воды. Больных надо мыть», — сказал замглавы администрации по соцполитике.

Все управляющие компании об отключении подачи воды предупреждены, тагильчанам рекомендовано сделать необходимые запасы.

В «Водоканале-НТ» отметили, что уже определены семь территорий, где будут вестись ремонтные работы на магистральных сетях больших диаметров. Все объекты находятся рядом с проезжей частью. Чтобы работы были проведены максимально быстро и качественно, в «Водоканале» попросили тагильчан быть осторожными при парковке и подъезде к ТЦ «КИТ», территории за мостом в сторону Черноисточинского посёлка, к перекрёстку улиц Энтузиастов и Зари, Октябрьскому и Уральскому проспектам.

Заполнять водоводы будут 19 августа при минимальном давлении, чтобы избежать возможных прорывов. К утру 20 августа холодная вода должна вернуться во все дома.

Напомним, ранее в тагильской мэрии предупредили также об отключениях горячей воды на Красном Камне, Гальянке и в частном секторе из-за ремонтных работ на сетях НТ МУП «НТТС» и МУП «Тагилэнерго».