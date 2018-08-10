Роддом на Вагонке закроется на несколько дней

В дни отключения холодной воды в Нижнем Тагиле с 17 по 19 августа беременные и роженицы будут направляться за медицинской помощью в акушерские стационары Невьянска и Верхней Салды, а также в Областную детскую клиническую больницу. Соответствующее решение принял областной Минздрав. В ведомстве отмечают, что оно будет действовать только во время проведения ремонтных работ ООО «Водоканал-НТ».

17 августа специалисты «Водоканала-НТ» совершат полную остановку Черноисточинского гидроузла. Из-за этого прекратится подача холодной воды во всех районах города, запитанных от него. Это Дзержинский район (в том числе посёлки Сухоложский, Северный и Валегин Бор), Новая Кушва, Черноисточинск и Гальянка. Воды не будет в детских садах и медицинских учреждениях, в том числе в роддоме на Вагонке. Из-за этого и было решено изменить маршрутизацию рожениц.

Холодной и горячей воды не будет:

— ул. Булата Окуджавы, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

— Октябрьский пр., 12а;

— ул. Смелянского, 2, 4;

— Уральский пр., 109, 111, 113;

— Черноисточинское шоссе, 19а, 26/1, 29б, 75, 77.

18 и 19 августа горячей воды не будет также в психиатрической больнице № 7 и по адресу ул. Монтажников, 78.

В мэрии советуют жителям Нижнего Тагила запастись холодной водой до 6:00 17 августа. Заполнять водоводы будут 19 августа при минимальном давлении, чтобы избежать возможных прорывов. К утру 20 августа холодная вода должна вернуться во все дома.