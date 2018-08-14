В тагильской мэрии предупредили об отключениях горячей воды на Красном Камне, Гальянке и в частном секторе

Мэрия Нижнего Тагила разместила на официальном сайте города предупреждение об отключении горячей воды в августе. Так, из-за восстановительных работ на сетях НТ МУП «НТТС» до 28 августа будет прекращено горячее водоснабжение в домах жителей посёлков Запрудный и Горбуново, с 20 по 30 августа — Голого Камня (ул. Носова, Челюскинцев и Радищева).

В связи с монтажом теплотрассы сотрудниками МУП «Тагилэнерго» с 14 августа до вечера 16 августа горячей воды не будет также на Красном Камне и в Приречном районе:

— ул. Красногорская (2–16, 1–13, 21–29, 24, 26);

— ул. Р. Люксембург (1–13, 4–14, 10а), в детском саду № 124 (установлены водонагреватели);

— ул. Б. Краснокаменская (32, 34, 44, 50, 52, 54, 56, 58);

— ул. Западная (30, 31, 34, 35);

— ул. К. Либкнехта (40, 41, 43, 45, 47);

— ул. Жуковского (23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/39, 41).

18 и 19 августа горячей воды не будет в психиатрической больнице № 7 и на ул. Монтажников, 78.

Напомним, 17 августа специалисты «Водоканала-НТ» совершат полную остановку Черноисточинского гидроузла. Из-за этого прекратится подача холодной воды во всех районах города, запитанных от него. Это Дзержинский район (в том числе посёлки Сухоложский, Северный и Валегин Бор), Новая Кушва, Черноисточинск и Гальянка. Воды не будет в детских садах и медицинских учреждениях, в том числе в роддоме на Вагонке. Из-за этого и было решено изменить маршрутизацию беременных и рожениц, их будут направлять за медицинской помощью в акушерские стационары Невьянска и Верхней Салды, а также в Областную детскую клиническую больницу.

Кроме того, с 17 по 19 августа ни холодной, ни горячей воды не будет в домах по адресам:

— ул. Булата Окуджавы, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

— Октябрьский пр., 12а;

— ул. Смелянского, 2, 4;

— Уральский пр., 109, 111, 113;

— Черноисточинское шоссе, 19а, 26/1, 29б, 75, 77.