Федеральные власти могут выделить на реабилитацию Черноисточинского пруда в 2020 году лишь 9,3 млн рублей

В 2020 году федеральные власти могут направить на реабилитацию Черноисточинского пруда не более 9,3 млн рублей. Об этом замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев заявил 23 декабря на пресс-конференции, посвящённой оздоровлению водоёмов региона. Мероприятия по их реабилитации осуществляются сегодня в рамках нацпроекта «Экология».

Чиновник отметил, что ведомство доработало заявку на финансирование экологической реабилитации Черноисточинского пруда — источника питьевой воды для жителей Вагонки, Гальянки и пригорода. Однако нужную сумму на оздоровление водоёма региону в 2020 году получить будет уже сложно. Ранее Федеральное агентство водных ресурсов отказало в приёме заявки на выделение денежных средств на спасение Черноисточинского водоёма и потребовало более подробно прописать тот экологический эффект, который планируется получить от реализации мероприятий по реабилитации. Возникли претензии у Росводресурсов и к денежным расчётам.

«Мы устранили все замечания, и проект [реабилитации] у нас сейчас стоит в бюджете с 2021 года. Поэтому мы просим федерацию передвинуть его на один год пораньше и дать Свердловской области на 2020 год небольшую сумму — 9,3 млн рублей. Чтобы подрядчик зашёл на площадку, а к 2021 году уже полностью начал заниматься реабилитацией Черноисточинского пруда», — ответил Тюменцев.

Специалисты Российского научно-исследовательского института водного хозяйства предложили использовать для Черноисточинского пруда механический тип очистки, а именно выемку иловых отложений. Этот процесс, по словам Тюменцева, займёт 4 года и завершится только к 2024 году. По словам тагильского экологического активиста Андрея Волегова-Князева, использование только механической очистки водоём не спасёт.

«Механическая очистка — необходимый шаг, но он не решит основной задачи по созданию условий для подавления развития цианобактерий. Такие условия можно создать, если устранить или минимизировать антропогенную нагрузку от всех источников в водоохранной зоне Черноисточинского пруда. Нужно также полностью устранить анаэробный процесс брожения органических масс в чаше водохранилища, являющийся источником дурнопахнующих газов и диоксида углерода. Провести мероприятия, улучшающие показатель содержания растворённого кислорода в воде. У нас есть предложение по биологической очистке сточных вод», — отметил общественник.

Ранее тагильские активисты объявили сбор средств на покупку ультразвукового оборудования для очистки Черноисточинского пруда от синезелёных водорослей. В последние годы они активно развиваются в водоёме и выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба.

Сейчас решается вопрос по разработке проектно-сметной документации на строительство установок для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тыс. и 70 тыс. кубометров воды. По словам начальника отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила Алексея Сергеева, в бюджете города на 2020 год на эти цели запланировано почти 118 млн рублей.

В регионе сегодня реализуется сразу несколько мероприятий, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. Напомним, по указанию администрации Горноуральского округа были установлены информационные щиты и дорожные знаки «Стоянка запрещена» в водоохранных зонах. Раскатанные автомобилями проезды к берегу перекопали.

«У нас, оказывается, жители ездят в водоохранную зону и моют свой транспорт. Мы провели работу вместе с главой ГГО Летниковым Дмитрием Геннадьевичем и в прошлом году оштрафовали около 79 машин и собственников, в этом году их всего девять», — рассказал замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Ранее в Минприроды региона отмечали, что «Водоканал-НТ» регулярно проводит наблюдения за качественными показателями воды. Шламоконакопитель в Черноисточинске перестал быть источником негативного воздействия на водохранилище. «Водоканал» перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Планируется, что в дальнейшем шламонакопитель полностью очистят от шлама, а его территорию рекультивируют.