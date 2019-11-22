«Невозможно установить экологический эффект». Федеральные власти не приняли заявку на финансирование реабилитации Черноисточинского пруда

Федеральное агентство водных ресурсов отказало в приёме заявки от областных властей на финансирование экологической реабилитации Черноисточинского пруда и потребовало доработать документ. Об этом глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин сообщил в письме депутату Госдумы от Нижнетагильского округа Алексею Балыбердину. В ведомстве считают, что на данный момент невозможно установить тот экологический эффект, который планируется получить от реализации мероприятий по реабилитации водоёма – источника питьевой воды для жителей Вагонки, Гальянки и Пригорода.

«По проекту установлено изъятие торфа и сапропеля, являющихся полезными ископаемыми регионального значения. Правительством Свердловской области вопрос недропользования в проекте не определён. Установить экологический эффект от реализации мероприятия не представляется возможным, в связи с чем требуется отработка указанного вопроса субъектом РФ на месте», – отмечается в документе.

Возникли претензии у Росводресурсов и к определению стоимости мероприятий по реабилитации пруда. Проектом предусматривается обустройство дороги с асфальтобетонным покрытием дорожными знаками и разметкой, приобретение электрооборудования и геотубов с доставкой из Москвы. В то же время в Екатеринбурге существует производство и продажа таких же материалов.

«Решение о сроках, в том числе их переносе, экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища может быть принято Росводресурсами по результатам рассмотрения новой бюджетной заявки с комплектом необходимых обосновывающих материалов при условии решения вопроса по недропользованию и доработки проектно-сметной документации», – говорится также в письме министра.

Алексей Балыбердин на своей странице в Facebook написал, что уже переслал ответ Дмитрия Кобылкина в Минприроды Свердловской области для оперативного устранения всех недочётов.

«Складывается впечатление, что благодаря именно запросу депутата Госдумы в Минприроды, наконец-то, определились с замечаниями к заявке от региона на выделение финансирования мероприятий по реабилитации Черноисточинского пруда. Сейчас главное всё быстро устранить и снова тормошить Росводресурсы. Национальный проект "Экология" никто не отменял!», – написал в Facebook Алексей Балыбердин.

Напомним, в последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Неделю назад мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил своим подчинённым съездить в Череповец перед созданием проектно-сметной документации на строительство установок для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тыс. и 70 тыс. кубометров воды. Проект необходим, чтобы заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. При этом технология окончательно ещё не выбрана. С ней определятся только в 2020 году. Сейчас в городе реализуется только несколько мероприятий, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года.