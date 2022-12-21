«Это сказка о доброте, бескорыстии и дружбе». В Нижнетагильском драмтеатре состоится премьера спектакля «Винни Пух и все»

В Нижнетагильском драматическом театре в эту пятницу, 23 декабря, состоится премьерный показ новой постановки «Винни Пух и все» (0+). Спектакль Игоря Булыгина по детской повести Алана Милна станет новогодним подарком для маленьких зрителей театра. Сказка получилась яркой, музыкальной и доброй, история известного медвежонка напомнит о ценности дружбы не только для детей, но и для взрослых.

В новом спектакле команда постановщиков постаралась изобразить героев в их игрушечном мире — таком, какой может представить ребёнок. Все декорации и костюмы сделаны из вязаных и мягких вещей и напоминают плюшевые игрушки, как в произведении Алана Милна.

«В этом году мы выбрали более универсальный вариант сказки. Согласитесь, странно будет в мае смотреть новогоднюю сказку “Двенадцать месяцев”. А “Винни Пуха” мы сможем играть и весной, и летом. Мы не детский театр, поэтому у нас в программе в основе, конечно, драматические произведения. Но мы можем и рады ставить и детские спектакли. Главное, чтобы это было интересно, весело и любопытно детям. Хотя, на мой взгляд, “Винни Пух” — это скорее сказка для взрослых, чтобы и родители, которые пришли с детьми на сказку, тоже получили удовольствие», — рассказывает художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин.

По его словам, в спектакле будет задействовано два актёрских состава для взаимозаменяемости. Зрители отправятся в волшебное путешествие, где живёт плюшевый медвежонок Винни-Пух и его друзья: Пятачок, Кролик, Сова и ослик Иа. Как говорят актёры, у всех был разный подход к созданию образов персонажей. Так, ослик Иа Данила Зинеева постоянно пытается прийти к гармонии, но пока он одинок, ему грустно. Актёр считает, что сказка раскрывает ценность контакта с близкими людьми. Дмитрий Кибаров, другой исполнитель роли ослика, рассказывает, как пытался забыть советский мультик, чтобы отойти от привычного восприятия героев. Самое главное для него в этой поставновке — тепло, дружба, забота и любовь.

Всего артисты сыграют для тагильчан в новогодние праздники более 30 спектаклей. Над новой постановкой работала большая команда: художник-постановщик и художник по костюмам Юлия Зятькова, художник по свету Елена Харламова, музыкальное сопровождение написал Вадим Шосман, хореографию поставил Анатолий Дурницын, помощники режиссёра — Ирина Барышева и Наталья Горст.

«Это сказка не только о доброте, бескорыстии, искренности, но и о дружбе. Не зря Винни Пух поёт: “Приятно другу подарить горшочек мёда”. Этой постановкой мы хотим напомнить родителям, что со своими детьми тоже нужно и можно дружить», — делится Игорь Булыгин.

В этом году из-за роста вирусных заболеваний новогоднее представление пройдёт без программы в фойе у ёлки, но маленькие зрители смогут увидеть интермедию с Дедом Морозом и Снегурочкой перед самим спектаклем, а также спеть и поиграть вместе с ними. В театре говорят, что для гостей готовят сюрпризы.

В двух других театрах Нижнего Тагила также на этой неделе стартует новогодняя кампания. В предстоящие каникулы в Нижнетагильском театре кукол маленькие и взрослые зрители увидят премьеру спектакля «Царевна-лягушка» (6+) и смогут прийти на бэби-спектакли «Моя первая ёлочка» (0+), которые продлятся до 22 января. В Новом Молодёжном театре на Вагонке 25 декабря можно будет увидеть всеми любимую сказку «Щелкунчик и Мышиный Король» (6+).