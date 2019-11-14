«Это не манекен, а пациент». В Нижнем Тагиле прошли соревнования среди бригад скорой помощи Горнозаводского округа

Сегодня, 14 ноября, в Нижнем Тагиле собралось 10 бригад скорой помощи со всего Горнозаводского округа, чтобы посоревноваться в профессиональных навыках. Участникам нужно было реанимировать пациента, аккуратно транспортировать пострадавшего, а также вспомнить то, что учили в колледже и вузе – и всё это на время.

Соревнования проходили на площадке Нижнетагильского медицинского колледжа - некоторые этапы проводились в помещении, часть на улице. Но несмотря на морозную погоду, попробовать свои силы приехали фельдшеры и медсёстры из Верхней Салды, Верхней Туры, ЗАТО Свободного, Кировграда, Кушвы, Невьянска и Нижней Салды. Как отметили организаторы, участников с каждым годом становится всё больше, с профессионалами конкурируют и студенты.

«Можно же читать скучные лекции, на которых слушатели засыпают, но, когда ребята знают о том, что будет такой конкурс, такая борьба профессионально-спортивная, где можно применить полученные знания в игровой форме, конечно, мотивация у них выше. И самое главное, что во время подготовки можно поделиться своими фишками, перенять опыт от коллег», — рассказал главный врач Центра медицины катастроф Виктор Попов.

Соревнования проходят раз в два года, победители представляют свой город и округ уже на областном уровне. Однако, чтобы войти хотя бы в тройку лучших, участникам приходится применять все свои навыки и знания. Например, одним из испытаний было оказать первую медицинскую помощь людям, пострадавшим при взрыве газа в многоэтажном доме. У всех потерпевших повреждения разной степени тяжести. Чтобы врачи могли определить нужно ли кому-то наложить жгут или сделать массаж сердца, студентам, играющим роли потерпевших, наложили грим в виде ран, ссадин и синяков.

А местным психологам приходилось имитировать стрессовую ситуацию для конкурсантов. Кому-то пришлось успокаивать девочку, у которой кот залез на дерево и не может спуститься, а кому-то мужчину, у которого в ЧП погибла младшая сестра. Именно это испытание вызывало у большинства медиков трудности.

Это задание оказалось сложным и для медсестры из Кушвы. Ей пока не приходилось успокаивать людей в чрезвычайных ситуациях, и профессиональные соревнования для неё тоже первые.

«Для меня это первые соревнования, и это клёво, классно, круто. Да, напряжение есть небольшое, когда на тебя смотрят, вспышки камер работают, но ты должна работать. Это не манекен, это пациент, и ты понимаешь, что должна отдать всё, чтобы ему помочь. Это наша работа», — рассказала медицинская сестра скорой помощи города Кушва Ольга Земерова.

Ольга Земерова работает медицинской сестрой уже 10 лет, но три года назад кардинально сменила профиль – перевелась из стационара в неотложку. Сейчас нисколько об этом не жалеет.

«Я работала санитарочкой в приёмном отделении, скорая доставляла нам пациентов, мне нравилась их работа, я мечтала об этом, я мечтала оказывать помощь. Тогда меня поддержала моя коллега, она работала медсестрой, она сказала: “Это твоё, тебе надо учиться”. Она выучилась на фельдшера, и я пошла к ней напарницей медицинской сестрой», — говорит Ольга.

А вот Людмила Соколова пошла учиться на фельдшера случайно, решила последовать примеру сестры. С момента окончания колледжа прошло уже 20 лет, Людмила осталась верной профессии.

«Сначала это, конечно, было всё неосознанно. У меня сестра тоже пошла в медучилище, потом она закончила пермскую академию медицинскую, и, видимо, я решила пойти по её следам. А сейчас я чувствую, что это моё. Когда едешь на адрес, ты не знаешь, что тебя там ждёт, то есть ты должен быть готов ко всему, от банальной температуры, до клинической смерти, и ты действительно должен выкладываться по полной. А когда ты действительно помог человеку, то у тебя, такое ощущение, что птички над головой поют», — отмечает фельдшер скорой помощи ЗАТО Свободный Людмила Соколова.



Несмотря на большой профессиональный опыт, на соревнованиях Людмила переживает до дрожи в коленях. Коллеги подбадривают, да и пострадавшие здесь не настоящие, но медик считает, что этапы здесь показывают, насколько ты готов к подобным ситуациям в жизни. Одна ошибка может привести к необратимым последствиям.

«К сожалению, у меня есть своё кладбище. Мой первый труп я помню хорошо. Это была женщина, которая попала в ДТП, она сидела на заднем сидении, и получила открытую черепно-мозговую травму. Я была тогда помощником, и когда это произошло, я, наверное, не до конца поняла, что произошло», — рассказала Людмила.

В работе скорой помощи важна слаженная командная работа, поэтому даже водители участвуют в соревнованиях. Они проходят тест на знание правил дорожного движения и помогают своей бригаде в заданиях по оказанию первой медицинской помощи и по транспортировке пациента.