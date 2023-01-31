«Если находится на грани жизни и смерти». В прошлом году из колоний Свердловской области на свободу отпустили более 80 тяжелобольных заключённых

В 2022 году из учреждений ГУФСИН России по Свердловской области по причине тяжёлой болезни были освобождены 82 человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-секретарь областного ГУФСИН Александр Левченко уточнил АН «Между строк», что практика по освобождению тяжелобольных заключённых существует в стране около 10 лет и активно развивается последние 5-6 лет.

«В постановлениях № 3 и № 54 правительства РФ “О медицинском освидетельствовании осуждённых, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью” перечислен перечень всех болезней, при которых обвиняемых и осуждённых должны освободить от наказания. К таким заболеваниям относятся: некоторые инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ, болезни нервной системы, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин. Если обвиняемый или осуждённый попадает в этот перечень тяжёлых болезней и находится на грани жизни и смерти, он должен пройти специальную медкомиссию. Затем по решению суда он освобождается от наказания», — отметил Александр Левченко.

По его словам, заключённые, которых освободили от наказания по причине тяжёлой болезни, дальше продолжают лечение самостоятельно. Он также отметил, что много людей с тяжёлыми заболеваниями находятся в ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле. С осуждёнными работают психологи, объясняют важность прохождения курса лечения от ВИЧ и наркомании.

«Отбывают наказание люди с тяжёлыми прогрессирующими болезнями. С ВИЧ у нас тысячи осуждённых. Они годами принимают наркотики, алкоголь, не следят за здоровьем. В ГУФСИН сотрудники должны их направлять на прохождение медосмотров и на соответствующее лечение», — подчёркивает Александр Левченко.