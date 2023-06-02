Энергетики Нижнего Тагила грозят должникам отключением электроэнергии

2 июня на сайте Нижнетагильской Энергосбытовой компании появилась информация об отключении электроэнергии у более чем 2,3 тысячи должников в Нижнем Тагиле, Невьянске и ГГО.

Энергетики с июня начнут размещать на квитанциях информацию о задолженности, а также срок, в течение которого должник должен её оплатить, чтобы не лишиться электричества в квартире. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, утверждённым постановлением правительства РФ № 354, абоненту может быть прекращена подача электроэнергии при наличии просрочки от двух месяцев. Также при отключении электроэнергии должник должен будет оплатить поставщику расходы по отключению и повторному подключению электроэнергии.

Кроме того, поставщик вправе обратиться с иском в суд. Служба судебных приставов при наличии вступившего в законную силу решения суда может арестовать имущество, инициировать блокировку банковских карт неплательщика, ограничить выезд за границу. А при крупных задолженностях информация передаётся в Бюро кредитных историй.