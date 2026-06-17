«Газэкс» заплатит более полумиллиона рублей штрафа за завышение цен на обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования

Свердловское УФАС привлекло компанию «Газэкс» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ за нарушение антимонопольного законодательства. Размер штрафа составил 562 500 рублей.

«Нарушение было выявлено в ходе рассмотрения антимонопольного дела. Комиссия Свердловского УФАС установила, что в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года компания взимала завышенную плату за работы по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного и внутридомового газового оборудования (п. 1 ч. 1 ст. 10 и п. 10 ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского УФАС.

В связи с этим ведомство выдало «Газэксу» предписание привести свои прейскуранты в соответствие с Методическими указаниями, утверждёнными приказом Минстроя России от 29.05.2023 № 387/пр. Компания это требование исполнила.