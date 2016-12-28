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28 Дек 2016 13:02 | Метки: Новости

Экономисты назвали введение «Платона» для небольших грузовиков невыгодным

Подключение к системе «Платон» малотоннажных грузовиков не будет экономически целесообразно, считают эксперты Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследования ВШЭ. По заказу Министерства транспорта специалисты ВШЭ подготовили анализ расширения тарифов «Платона» на небольшие грузовые автомобили.

По словам главы Института экономики транспорта Михаила Блинкина, распространение системы на грузовики от 3,5 до 12 тонн даст совсем незначительный рост сборов за проезд по автомагистралям, «особенно в сравнении с негативным общественно-политическим резонансом».

Если считать сбор для небольших грузовиков по тарифу для большегрузов, то за год, по подсчётам ВШЭ, сборы с более лёгких грузовиков составили бы 5 миллиардов рублей. Эта сумма, по словам Блинкина, не покроет расходы на администрирование. В то же время с автомобилей весом 12 и более тонн «Платон» за первый год работы собрал 16,7 миллиарда рублей.

В Минтрансе приняли исследование ВШЭ, однако какие решения будут приняты на его основе – не уточняется. 

Агентство новостей «Между строк»

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