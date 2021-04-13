«Друзья смеялись, зачем мы в мусоре копаемся». Два жителя Нижнего Тагила научились превращать все виды пластика в долговечную тротуарную плитку

В Нижнем Тагиле уже два года работает предприятие по изготовлению полимерпесчаной тротуарной плитки из пластиковых отходов. Предприниматели Дмитрий Кутлубаев и Дмитрий Чунихин научились перерабатывать все виды пластика, от полиэтилена до стаканчиков из-под сметаны. Журналисты АН «Между строк» побывали на экологичном производстве и выяснили, почему два молодых тагильчанина предпочли работе в офисе собственный цех по переработке ТКО.

36-летний Дмитрий Кутлубаев до того, как открыть своё дело, работал на «Уралхимпласте» и был на хорошем счету у руководства. Дмитрий прекрасно разбирался в технологическом процессе, знал, чем один пластик отличается от другого, мог настроить любое оборудование, но в какой-то момент ему стало скучно.

Дмитрий Кутлубаев показывает цех Дмитрий Кутлубаев показывает цех Дмитрий Кутлубаев показывает цех Дмитрий Кутлубаев показывает цех

В 2018 году вместе со своим знакомым Дмитрием Чунихиным он решил открыть цех по изготовлению садовых галош из переработанного пластика. Друзья восстановили старую обувную линию советских времён, но дело оказалось нерентабельным. В смену они производили 750 пар, однако реализовать такое количество продукции оказалось нереально. Но предприниматели не отчаялись, а решили продолжить работать с пластиком. Так в 2019 году появился новый проект по производству полимерпесчаной тротуарной плитки.

Новый цех друзья организовали на территории ЖБИ на Индустриальной. Всё волшебство происходит в ангаре площадью 350 кв. метров. Для производства плитки используется пластик и песок. Компоненты смешиваются вместе в одной «мясорубке», затем попадают под пресс с температурой в 180 градусов. На производстве не бывает брака — неровную плитку рабочие отправляют обратно под пресс.

«Долго и упорно мы искали для себя оборудование в Нижнем Тагиле, но довольно быстро поняли, что такой технологии нет во всей в России. Купили европейскую машину, доработали её под себя, это наше ноу-хау. На одном станке у нас пластик очищается и моется, затем чистым перерабатывается в ПВХ-крошку, из которой мы делаем плитку. Мы работаем не с мусором, а с пластиковыми отходами — тем, из чего можно делать товар, с чем можно работать», — рассказывает Дмитрий Кутлубаев.

Сегодня маленький цех на ЖБИ перерабатывает весь проблемный пластик, с которым мало кто работает в России. Это ПВХ-кабель, полиэтилен, плёнка, фантики из-под конфет, продуктовая упаковка, подложки из-под фруктов. В УрФО, по словам Дмитрия, сейчас работает не более трёх подобных производств. Полимерпесчаная плитка отличается прочностью, не боится перепадов температур и влаги. Эту продукцию у тагильских предпринимателей закупают строительные магазины города, в том числе крупные сети.

В оборудование предприниматель Дмитрий Кутлубаев вложил 2 млн рублей, и только через два года производство вышло на самоокупаемость. Это не самый прибыльный бизнес, говорит Дмитрий, но удержаться на плаву удаётся за счёт контрактов с организациями, которые сдают пластиковые отходы и экономят на их утилизации.

В планах у переработчиков — изготовление новой продукции: полимерных бордюров. А в мечтах — создание цеха по производству тонеров, краски для принтеров. И все эти мысли неразрывно связаны с превращением вредного пластика в полезный строительный материал.



Компаньоны Дмитрий Кутлубаев и Дмитрий Чунихин мечтают создать цех по производству тонеров для принтеров



«Мне просто надоело ходить на завод каждый день. Хотелось сделать что-то своё. Я бы сказал, что это не бизнес, а хобби. Испытываешь такой кайф от того, что ты делаешь. Родные не понимали в первое время, брат подшучивал, что я в мусоре копаюсь. В Тагиле есть компании, которые собирают отходы на переработку, но готовый продукт не делают, — мне это неинтересно, мне нравится сам технологический процесс, создание полезного товара. Ещё подстёгивает то, что другие производители не верят, что можно делать плитку из такого сырья. И завидуют, что она получается прочной и долговечной», — заключает Дмитрий.

Пластик на переработку предпринимателям привозят не только тагильские компании, но и простые горожане, которым небезразлична судьба планеты. Жители могут самостоятельно привезти на переработку пластик, предварительно сообщив о своём визите в паблик Дмитрия Кутлубаева. Бизнесмен понимает, что пункты приёма отходов или экотакси позволили бы привлечь к раздельному сбору мусора больше тагильчан, но пока предприятие не может себе позволить создание таких сервисов.

О том, почему уже сегодня нужно задуматься о сортировке ТКО, и о тагильчанах, которые надеются помочь своей планете и спасти её от гор мусора, можно прочитать в нашем большом расследовании.