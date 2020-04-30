«Давайте ещё вызывать ОМОН». Магазины Нижнего Тагила с 1 мая не должны пропускать покупателей без масок

С 1 по 11 мая жители Нижнего Тагила и других городов Свердловской области не смогут посещать магазины без защитных масок или респираторов. Мера связана с введением губернатором Евгением Куйвашевым масочного и пропускного режима на майские праздники. В этот период уральцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в общественных местах, а также в автобусах и трамваях. Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП) и оштрафованы на сумму от одной до 30 тысяч рублей. Точный размер штрафов будет определять суд.

«К общественным местам относятся в том числе торговые залы магазинов. Нести ответственность за нарушение указа будут и магазины, и сами покупатели. Магазин должен обеспечить на уровне входной группы, при помощи охраны или иным способом, нахождение в торговом зале покупателей только в масках. Он не имеет права обслуживать покупателей без масок. В общественных местах все должны быть в масках», — пояснил АН «Между строк» глава управления Роспотребнадзора по Нижнему Тагилу Юрий Бармин.

Распоряжение о введении запрета на обслуживание покупателей без масок уже поступило сотрудникам магазинов сетей «Лента», «Красное и белое» и ООО «Тагильское пиво».

«Мы с 1 по 11 мая не будем пускать в магазин посетителей без масок или респираторов. Такой указ поступил во все магазины сети “Красное и белое”, а также в магазины других сетей. У нас на входе дежурит охранник, он будет контролировать процесс, всех людей без масок будет просить удалиться. В противном случае будем вызывать полицию», — рассказали агентству в КБ.

«Сейчас продавцы смотрят лояльно на покупателей, которые приходят в магазины без масок, потому что нет обязательств пользоваться средствами индивидуальной защиты. Только наши сотрудники работают в масках. Но с 1 мая, раз есть указ губернатора, все 100% людей должны заходить в магазины в масках или респираторах. Если человек откажется надевать маску, мы будем отказывать ему в обслуживании и просить выйти, иначе это будет нарушением указа губернатора. Зачем нам рисковать здоровьем своих сотрудников и покупателей, а также репутацией. Мы серьёзная большая компания и перестраховываемся на 100%, чтобы в том числе не вызвать отторжение людей от себя. Кстати, маски можно купить в наших же магазинах», — отметил исполнительный директор ООО «Тагильское пиво» Александр Акшумов.

В тагильские «Магниты» и «Монетки» приказ о запрете на обслуживание жителей города без масок с 1 по 11 мая пока не поступал, но многие продавцы этих магазинов с указом губернатора согласны.

«Всё правильно. Почему мы должны целый день сидеть в духоте в этих масках, когда в них дышать нечем, работать? А люди без масок приходят, и мы не знаем, заразные они сами или нет. Сидим здесь всю смену. Не все ведь дистанцию соблюдают, некоторые аж прям вот так наклоняются к кассе, к лицу, когда им там какая-то цена не понравилась или нужно что-то уточнить, спросить», — говорит продавец «Магнита».

Магазины производственно-торговой компании «Полюс-Торг» в скором времени тоже планируют ограничить обслуживание покупателей без защитных масок.

«Мы так же, как и все другие, будем организовывать определённую работу в этом направлении. Многие люди уже сейчас приходят в магазины в масках. У меня тоже есть защитная маска для лица со сменным фильтром, в закрытое помещение захожу в ней. Тех покупателей, у которых маски будут спущены, находиться на шее, мы попросим их надеть. Но, наверное, не у самого входа будем отлавливать таких людей. Где-то директор постоит, понаблюдает, где-то товаровед. Так эти 11 дней и отработаем, как положено», — говорит директор ООО «Полюс-Тур» Андрей Чесноков.

В Metro Cash & Carry в апреле запустили флешмоб, в рамках которого предлагают сфотографироваться в маске на фоне одного из торговых центров сети и выложить снимок в соцсетях. Руководство компании также выпустило распоряжение установить в каждом ТЦ кожные антисептики для обработки рук и диспенсеры с дезинфицирующим средством для посетителей и персонала.

В то же время юристы считают, что ограничительные меры могут нарушать права потребителей, так как вынуждают их совершать дополнительные расходы, которые им никем не компенсируются. Магазинам также никто не выделял дополнительных денег для приобретения средств индивидуальной защиты, чтобы раздавать их перед входом в торговые залы. При этом маски сегодня продаются не во всех аптеках, а их цены стартуют от 30 рублей за штуку. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ продавцы и руководители магазинов не могут силой заставить нарушителей режима покинуть заведение. Они имеют право лишь сообщить в Роспотребнадзор и полицию о нахождении в торговой точке людей без масок.

«Нормативных актов, которые предусматривают штрафы для магазинов, где будут находиться покупатели без масок, нет, — отмечает руководитель центра “Мой бизнес” в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. — Но я думаю, что все мы разумные люди и адекватно оцениваем ситуацию. Сами все привыкнем к этому требованию в ближайшие несколько дней, и оно уже не будет казаться нам таким диким, будем все сами ходить в магазины в масках. Конечно, собственники магазинов могут поставить на входе охранников, которые не будут допускать в торговые залы людей без средств индивидуальной защиты. Но я не понимаю, в чём тут может быть вина магазина, — это раз. Во-вторых, предположим, я пришёл за хлебом, умираю с голоду, но у меня нет маски. И что? Мне теперь не продадут булку хлеба? Тогда можно вообще довести ситуацию до абсурда и, видя человека без маски, вызывать ОМОН».

Отметим, что с 1 по 5 мая в Нижнем Тагиле планируется задействовать дополнительные силы и средства полиции. Они будут проверять, как соблюдают масочный режим водители и пассажиры в общественном транспорте.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».