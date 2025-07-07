В садах под Нижним Тагилом в результате ДТП пострадал ребёнок на квадроцикле

5 июля 2025 года в 17:45 на территории СНТ «Тагилстрой» произошло ДТП с участием квадроцикла и легкового автомобиля.

По предварительным данным, 12-летний тагильчанин, управлявший квадроциклом, не имел прав на управление транспортным средством и был без защитного шлема. Выезжая со второстепенной дороги, он не предоставил преимущества легковому автомобилю ВАЗ-21013, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение.

Несовершеннолетний управлял квадроциклом с согласия родителей, которые разрешили ему прокатиться по территории сада. В результате происшествия он получил травмы и был госпитализирован в центральную районную больницу Невьянска для оказания медицинской помощи.

«22-летний водитель ВАЗ-21013, проживающий в Нижнем Тагиле, пояснил, что двигался по СНТ со скоростью 20 км/ч, и на расстоянии около двух метров он увидел квадроцикл, который выезжал со второстепенной дороги. Во избежание наезда водитель предпринял все необходимые меры, а именно повернул руль влево и нажал на педаль тормоза, но столкновения избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе отдела пропаганды Госавтоинспекции Невьянска.

На водителя автомобиля был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

Также в отношении законного представителя несовершеннолетнего водителя квадроцикла составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством). Эта информация будет направлена в ПДН и школу для принятия необходимых мер, в том числе для привлечения родителей к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).