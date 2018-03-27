Daily Storm: Охрана ТЦ в Кемерове принадлежит семье экс-зампрокурора

Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове охраняли ЧОП «Фучо» и «Центр защиты», связанные с высокопоставленными региональными силовиками, пишет Daily Storm. По информации издания, охранники в ТЦ «Зимняя вишня» работали на две компании, владеют которыми братья Сергей и Павел Блинковы — дети скончавшегося в 2010 году заместителя прокурора Кемеровской области Петра Блинкова. Гендиректор одной из фирм, чей подчинённый отключил пожарную сигнализацию в ТЦ, — бывший силовик Александр Светлицкий — в 2010 году работал в должности заместителя начальника по тылу ОВД по Кемеровскому району.

Согласно данным из открытых источников, ЧОПы Блинковых охраняют детские поликлиники, больницы и администрацию губернатора Амана Тулеева. В ТЦ «Зимняя вишня» они работали всего около месяца.

Издание также сообщает, что ответственный за охрану ТЦ «Зимняя вишня» сотрудник ЧОП «Центр защиты» Евгений Гумиров заявил следователям, что через несколько минут после начала пожара в детском центре прогремел мощный хлопок, после которого во всём торговом комплексе отключилось электричество. Согласно показаниям Гумирова, в момент возгорания он и его подчинённые находились на своих постах. В 16:03 пожарная сигнализация сработала в служебном помещении, но оповещение на весь ТЦ не прозвучало, так как система была отключена. Очаг возгорания находился на четвёртом этаже в детском центре «Круча».

Гумиров отправил охранника проверить, что произошло, и в 16:05 старший смены Сергей Антюшин доложил о пожаре. Через две минуты, в 16:07, прогремел мощный хлопок и здание оказалось обесточено. Охранник с четвёртого этажа подтвердил, что в детском центре и секторе, где находятся три кинотеатра, наблюдается сильное задымление.

Согласно последним данным, в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в числе которых много детей. 25 погибших опознаны. Более 60 пострадавших обратились в медицинские учреждения, 15 человек находятся в больницах. Вместе с тем жители Кемерова составляют собственные списки погибших. В них уже около 85 человек.

С 27 марта в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур по погибшим.

Жители Кемерова собрались на многотысячный митинг у областной администрации, где требуют отставки властей и правдивой информации о погибших.