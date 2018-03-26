В Кузбассе с 27 марта объявлен трёхдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ

С 27 марта в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, со ссылкой на пресс-службу областной администрации пишет ТАСС.

Пожар в ТЦ начался днём 25 марта. Площадь возгорания составила более 1600 квадратных метров. С огнём боролись практически сутки. В момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация, из-за чего не была проведена организованная эвакуация посетителей и сотрудников.

По последним данным, погибли 64 человека, более 40 обратились за медицинской помощью. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведётся разбор завалов.

Среди вероятных причин ЧП рассматриваются поджог или случайное возгорание на детских аттракционах. В рамках возбуждённого уголовного дела задержали и допросили четырёх человек, в том числе арендатора помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания.