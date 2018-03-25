СК сообщил о пяти погибших в кемеровском торговом центре. Судьба ещё 35 человек неизвестна

Во время пожара в кемеровском торговом центре «Золотая вишня» погибли пять человек, заявили в Следственном комитете России.

«По уточнённой на данный момент информации, пять человек погибли, из них три женщины, один ребёнок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ведомство сообщало о троих погибших детях и женщине. В оперативном штабе на месте ЧП заявили о 35 пропавших, они всё еще могут находиться в здании, сообщает ТАСС.

Пожар в торговом центре «Золотая вишня» в центре Кемерово начался днём 25 марта и не потушен на момент публикации данной заметки. В центре не сработала пожарная сигнализация, некоторые посетители оказались отрезаны от выхода и выпрыгивали из окон. МЧС сообщает, что очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где располагаются кинозалы, детские площадки и аттракционы. По предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, учитывая тяжесть последствий пожара в ТРЦ в Кемерово, уголовное дело, возбуждённое по ст. 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России», — отметили в СК.

В Кемеровской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.