«Интерфакс» сообщил о 40 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ детях

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове могли погибнуть около 40 детей, со ссылкой на осведомлённого собеседника пишет «Интерфакс».

«По предварительным данным, поступающим с места трагедии, среди погибших в пожаре в ТЦ может быть около сорока детей», — рассказал он.

Официального подтверждения данных у агентства нет. Согласно официальной информации на данный момент, при пожаре в Кемерове погибли 64 человека. 53 человека пострадали, 13 госпитализированы.

Ранее Следственный комитет попросил детей, которые в момент возникновения пожара находились в игровой комнате торгового центра, дать показания по поводу произошедшего. Следователей особо интересуют показания детей и взрослых, которые в момент начала возгорания находились в игровой зоне с мягкими кубиками.

«Уважаемые родители, возможно, именно свидетельства вашего ребёнка помогут восстановить картину преступления и выяснить истинную причину возникновения пожара», — сообщили в Telegram-канале СК.

Главными причинами пожара на данный момент называют проблемы с проводкой, неосторожное обращение с огнём или преднамеренный поджог. Некоторые очевидцы рассказали, что посетителям торгового центра не удалось эвакуироваться, так как в здании вовремя не сработала пожарная сигнализация. В СК также рассказали, что охранник торгового центра получил сигнал об огне, но отключил систему оповещения людей. Его, а также ещё четырёх человек задержали. Возбуждено уголовное дело.