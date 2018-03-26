СК: Пожарную сигнализацию в кемеровском ТЦ отключил охранник

Следственный комитет объявил, что сотрудник частного охранного предприятия ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. В ведомстве добавили, что «решается вопрос» о задержании этого охранника, имя которого не приводится. Где он находится сейчас, в СК не уточнили.

«Серьёзные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях», — отметили представители СК.

Очевидица ЧП Валентина Клопенко в эфире телеканала «Россия 24» также пожаловалась на работу охраны торгового центра, из-за которой дети долго не могли покинуть загоревшееся строение.

«Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвёртый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Их не пропускали охранники», — сообщила Клопенко.

По её словам, охрана перекрыла сразу несколько лестничных спусков.

«Я спрашивала [у дочери]: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идите по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…» — добавила она.

В Росгвардии заявили, что оценят действия охранников ТЦ, итоги проверки направят в следственные органы.

Напомним, пожар в четырёхэтажном торговом центре в Кемерове произошёл в воскресенье. Погибли 64 человека, в больницах остаются десять пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырёх человек.