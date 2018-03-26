МЧС сообщило о 64 погибших при пожаре в Кемерове

В результате пожара в торговом центре в Кемерове погибли 64 человека, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко назвала цифру 56.

«С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре», — добавила она.

В областном управлении МВД сообщили, что в списке пропавших было 64 человека, но пятерых из них полицейские нашли живыми: оказалось, что их не было в торговом центре во время пожара.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее говорила, что в наиболее тяжёлом состоянии сейчас находится мальчик, в результате ЧП получивший травматический пневматит, травму грудной клетки, повреждения костей таза и брюшной полости. Ребёнка положили в реанимацию и подключили к аппарату вентиляции лёгких. Его родители и сестра погибли.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался днём 25 марта. Площадь возгорания составила более 1600 квадратных метров. С огнём боролись практически сутки. В момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация, из-за чего не была проведена организованная эвакуация посетителей и сотрудников.

Среди вероятных причин ЧП рассматриваются поджог или случайное возгорание на детских аттракционах. В рамках возбуждённого уголовного дела задержаны четыре человека.