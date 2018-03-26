В Кемерове полиция нашла живыми пять человек из числа пропавших без вести при пожаре в ТЦ

В Кемерове обнаружены живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

«К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми 5 из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии», — сообщили представители ведомства.

По последним данным, в результате произошедшего 25 марта пожара погибли 53 человека, в больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, ещё 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

Возможными причинами возгорания называют проблемы с электропроводкой и поджог одним из посетителей ТЦ поролонового наполнителя в детском бассейне. По предварительным данным, в торговом центре не сработала пожарная сигнализация и не проводилась организованная эвакуация посетителей и сотрудников.