Число жертв пожара в Кемерове достигло 48 человек

По уточнённым данным, при пожаре в торговом центре в Кемерове погибли 48 человек, сообщил «Интерфаксу» замглавы МЧС Владлен Аксёнов.

«Всего при обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек, 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы», — сказал Аксёнов.

По его словам, «в настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание. Есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют». Отмечается, что наиболее сложный участок для работы спасателей — обрушившиеся помещения кинозалов, которые располагались на четвёртом этаже ТЦ, но «ушли» при обрушении на уровень третьего этажа.

В свою очередь вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что все затраты по похоронам погибших власти «возьмут на себя». По пострадавшим, которые находятся в больнице, будет принято дополнительное решение в части оказания финансовой помощи.

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что первый этап поисково-спасательных работ на месте пожара в торговом центре в Кемерове планируется завершить 26 марта до 18:00.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул накануне, 25 марта. Возможными причинами возгорания называют проблемы с электропроводкой и поджог одним из посетителей ТЦ поролонового наполнителя в детском бассейне. Сообщалось о 84 пострадавших.

Утром 26 марта в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.