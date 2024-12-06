Цифровая трансформация: пошаговый гайд для малого бизнеса

Цифровая трансформация — это не просто модное слово, а реальный процесс, который меняет правила игры в бизнесе. Интеграция цифровых технологий во все аспекты работы компании позволяет не только повысить эффективность, но и создать новые возможности для роста и развития. В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы пообщались с экспертом по инвестициям и коммерциализации инноваций Еленой Левшиной. На двухдневном семинаре «Цифровой бизнес» (18+) она рассказала про уровни и модели организации бизнеса, возможности и угрозы для малого предпринимательства, а также какие шаги нужно предпринять для цифровизации компании.

Уровни и модели организации бизнеса

1. Уровни цифровой трансформации

Цифровая трансформация охватывает три ключевых уровня:

• Технический уровень: Этот уровень включает внедрение новых технологий, таких как облачные решения, системы управления данными и инструменты автоматизации. Например, переход на облачные технологии позволяет компаниям сократить затраты на IT-инфраструктуру и обеспечить доступ к данным из любой точки мира.

• Процессный уровень: Оптимизация бизнес-процессов включает в себя пересмотр существующих методов работы с целью повышения их эффективности. Например, использование CRM-системы может значительно улучшить управление взаимоотношениями с клиентами, позволяя лучше отслеживать их потребности и предпочтения.

• Стратегический уровень: На этом уровне происходит изменение бизнес-моделей и подходов к рынку. Компании могут рассмотреть возможность перехода на подписочную модель или внедрение новых продуктов, основанных на данных аналитики.

2. Модели организации

Существует две основных модели организации бизнеса:

• Централизованная модель: Все решения принимаются в одном месте, что может обеспечить единообразие и контроль. Однако такая модель может замедлить реакцию на изменения рынка.

• Децентрализованная модель: Решения принимаются на местах, что позволяет быстрее реагировать на изменения и лучше учитывать местные условия. Например, филиалы могут адаптировать свои предложения в зависимости от потребностей локального рынка.

Возможности и угрозы для малого бизнеса

Цифровая трансформация открывает перед малым бизнесом множество возможностей:

• Увеличение охвата клиентов: Использование онлайн-платформ, таких как социальные сети и интернет-магазины, позволяет привлекать новых клиентов из разных уголков мира.

• Повышение эффективности: Автоматизация процессов, таких как бухгалтерия или управление запасами, позволяет сэкономить время и ресурсы. Например, автоматизированные системы учёта могут снизить вероятность ошибок и ускорить обработку данных.

• Снижение затрат: Оптимизация процессов и использование облачных технологий помогают сократить расходы на содержание IT-инфраструктуры.

• Улучшение взаимоотношений с клиентами: Персонализированный подход к каждому клиенту с использованием CRM-систем помогает повысить лояльность и удовлетворённость.

• Инновации и новые бизнес-модели: Цифровизация открывает возможности для создания новых продуктов и услуг, например, запуск онлайн-курсов или подписочных сервисов.

Однако с цифровизацией приходят определённые риски, и важно их понимать:

• Кибербезопасность: Увеличение рисков утечки данных требует от компаний инвестиций в защиту информации.

• Конкуренция: Быстрое развитие технологий создаёт новых конкурентов, которые могут предложить более инновационные решения.

• Зависимость от технологий: Проблемы с доступом к технологиям могут остановить бизнес. Например, сбой в работе интернет-сервиса может привести к потере продаж.

• Регулярные риски: Изменения в законодательстве и экономике могут негативно сказаться на бизнесе.

• Этические и социальные риски: Вопросы конфиденциальности и использования данных становятся всё более актуальными в условиях цифровизации.

Субъектные связи и единый коммуникационный слой

Цифровая трансформация требует создания единого коммуникационного слоя для обеспечения эффективной работы всей системы. Этот слой позволяет объединить различные информационные потоки и обеспечить их беспрепятственное взаимодействие между собой. В результате повышается скорость обмена данными, улучшается координация действий и снижается вероятность ошибок, что делает процессы более прозрачными и управляемыми.

• Единый коммуникационный слой: Обеспечивает интеграцию всех систем и процессов, позволяя им работать в унисон. Это может включать использование платформ для обмена сообщениями и совместной работы.

• Электронный документооборот: Упрощает обмен документами и ускоряет процессы. Например, использование электронных подписей позволяет быстро согласовывать контракты без необходимости личной встречи.

Жизненный цикл и карта процессов

Эффективное управление жизненным циклом продукта включает несколько этапов:

• Жизненный цикл: Включает этапы от идеи до реализации и оценки результатов. Например, важно постоянно собирать отзывы клиентов для улучшения продукта.

• Карта процессов: Визуализирует все бизнес-процессы, что помогает выявить узкие места и возможности для улучшения. Создание карты процессов позволяет команде видеть полную картину работы компании. Используйте платформы, такие как draw.io, для визуализации процессов и упрощения их анализа.

Сквозные технологии и виды потерь

Сквозные технологии: Это технологии, которые охватывают все уровни бизнеса, такие как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и большие данные (Big Data). Например, IoT может использоваться для мониторинга состояния оборудования в реальном времени.

Виды потерь: Включают временные затраты, финансовые потери и потерю клиентов. Анализ этих потерь поможет определить области для улучшения.

Быстрые способы автоматизации

Автоматизация рутинных задач может значительно повысить эффективность бизнеса. Она освобождает сотрудников от выполнения однообразной работы, позволяя им сосредоточиться на стратегических и творческих аспектах деятельности. Кроме того, автоматизация снижает риск человеческих ошибок, ускоряет выполнение операций.

• Автоматизация рутинных задач: Использование программного обеспечения для выполнения повторяющихся задач, таких как выставление счетов или отправка уведомлений клиентам.

• Облачные технологии: Позволяют хранить данные и приложения в облаке, что упрощает доступ и управление. Например, Google Drive или Dropbox позволяют команде работать над документами одновременно из разных мест.

• Аналитика данных: Помогает принимать обоснованные решения на основе анализа данных о продажах и предпочтениях клиентов.

• Оптимизация коммуникаций: Использование мессенджеров и видеозвонков для улучшения взаимодействия внутри команды и с клиентами.

Платформы и экосистемы

Понимание платформ и экосистем важно для успешного ведения бизнеса:

• Платформы: Это онлайн-сервисы, которые объединяют пользователей и поставщиков услуг (например, Amazon или Uber). Они создают новые возможности для взаимодействия с клиентами.

• Экосистемы: Сети компаний, которые работают вместе для создания ценности (например, экосистема Apple). Такие экосистемы позволяют компаниям предлагать комплексные решения клиентам.

Угрозы цифровизации

• Киберугрозы: Увеличение числа атак на компании требует серьёзного подхода к защите данных.

• Технологические сбои: Проблемы с программным обеспечением или оборудованием могут остановить бизнес. Регулярное обновление систем поможет минимизировать эти риски.

План цифровизации компании

Шаг 1: Определение целей, проблем и ограничений: Определите, что вы хотите достичь с помощью цифровизации. Это может быть увеличение продаж, улучшение качества обслуживания или оптимизация процессов.

Шаг 2: Оценка текущего состояния бизнес-процессов: Проведите анализ существующих процессов и выявите их недостатки. Это поможет понять, где именно необходимы изменения.

Шаг 3: Выбор технологий и инструментов: Исследуйте доступные технологии и выберите те, которые соответствуют вашим целям. Убедитесь, что выбранные инструменты интегрируются друг с другом и соответствуют требованиям вашего бизнеса.

Цифровая трансформация — это не просто тренд, а необходимость для выживания в современном бизнесе. Следуя этим советам, вы сможете успешно интегрировать цифровые технологии в свою компанию и создать новые возможности для роста. Информирование предпринимателей проводится в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».