Бывший лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин заявился на праймериз КПРФ по выборам в Госдуму

Бывший первый секретарь Нижнетагильского горкома КПРФ, мастер смены «Уралвагонзавода» Михаил Бояркин выдвинул свою кандидатуру на предварительное голосование (праймериз) КПРФ по выборам в Госдуму по Нижнетагильскому избирательному округу № 172.

Михаилу 49 лет, он мастер спорта и экс-член сборной России по гребному слалому, имеет два высших образования — экономическое по специальности «Экономист-менеджер» и техническое по специальности «Обслуживание и ремонт металлургических машин и оборудования».

В КПРФ с 2010 года, с 2018 по 2022 год — первый секретарь Нижнетагильского горкома партии. Михаил — один из инициаторов и активистов в борьбе за улучшение качества питьевого водоснабжения в городе, организатор экологических митингов, а также митингов против мусорной и пенсионной реформ. Выступал в защиту рабочих Баранчинского электромеханического завода, не получавших зарплату в течение года.

Работал на двух градообразующих предприятиях Нижнего Тагила — АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «НПК «Уралвагонзавод». С 2017 по 2023 годы — начальник аммиачно-компрессорного участка ООО «Тагильское пиво». С 2023 года по настоящее время — сменный мастер на УВЗ.

