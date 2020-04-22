Бизнесмены Игорь Алтушкин и Андрей Козицын закупили для Урала 100 аппаратов ИВЛ

Русская медная компания и УГМК закупили для Свердловской и Челябинской областей 110 тысяч экспресс-тестов на определение антител коронавирусной инфекции и 100 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, пишет РБК.

Первый самолёт с тестами прибудет в Кольцово в конце недели, аппараты ИВЛ доставят в начале мая. Стоимость партии экспресс-тестов составляет 860 тысяч долларов, аппаратов ИВЛ — 3,3 млн долларов, затраты между собой разделили главы РМК и УГМК Игорь Алтушкин и Андрей Козицын.

«Эти тесты аккредитованы китайским Министерством здравоохранения. Их использовали в Ухане и теперь экспортируют в Европу и США. Экспресс-тесты позволяют в течение 15 минут выявить наличие антител к коронавирусу и фактически выявляют инфицированных или переболевших», — рассказал представитель председателя совета директоров РМК Кирилл Ирха.

Ранее РМК и Фонд Святой Екатерины закупили для Свердловской и Челябинской областей более 10 млн медицинских масок и других средств защиты — гуманитарный груз несколькими бортами доставили из Китая. Транспортировку частично оплатил владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский.

В Свердловской области на 22 апреля зафиксировано 243 случая коронавирусной инфекции, 65 человек выздоровели. В Челябинской области выявлено 116 случаев заболевания, 38 выздоровели.

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