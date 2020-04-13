В Екатеринбург прибыл первый борт гуманитарной помощи от РМК

В аэропорту Кольцово приземлился первый самолёт с гуманитарным грузом из Шанхая — «Русская медная компания» и Фонд Святой Екатерины доставили в Свердловскую область средства индивидуальной защиты: 3 млн медицинских масок, 300 тысяч перчаток, 40 тысяч защитных костюмов, 6 тысяч очков, пишет «Коммерсантъ».

«Сегодня же средства защиты будут доставлены в медицинские учреждения Екатеринбурга и Челябинска. Всего на этой неделе мы примем четыре самолёта, включая этот, с 10 млн обычных масок и 100 тысячами специализированных, в которых работают медики», — рассказал директор фонда Александр Андреев.

Ожидается, что в ближайшие дни в Екатеринбург прибудут ещё три гуманитарных рейса, они запланированы на 14, 15 и 16 апреля. Общий объём груза — около 1000 кубических метров, вес — свыше 100 тонн. Самолёты доставят одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры. Всего на Урал доставят более 10,6 млн единиц изделий на сумму около 5 млн долларов, сообщает пресс-служба фонда.

Груз будет разделён между Свердловской и Челябинской областями. Медицинские изделия передадут в учреждения здравоохранения, бюджетные, общественные и вол­онтёрские организации. Распределение гуманитарной помощи в регионах организуют областные власти.

Средства на приобретение и доставку товаров первой необходимости выделил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Три из четырёх грузовых рейсов профинансировал владелец компании «Сима-л­енд» Андрей Симановс­кий.

На 12 апреля в Уральском федеральном округе (УрФО) 264 случая заражения новым видом коронавируса: 78 — в Свердловской области, 40 — в Челябинской области, 41 — в ХМАО, 39 — в Тюмени, 62 — в ЯНАО, 4 — в Курганской области. Число заболевших по стране превысило 15 тысяч человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».