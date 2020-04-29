BBC: Предполагаемая дочь Путина и «Роснефть» запустят проект на миллиард долларов по генетическому анализу россиян

Предполагаемая старшая дочь Владимира Путина детский эндокринолог Мария Воронцова при спонсировании компании «Роснефть» займётся созданием центра генетических исследований, со ссылкой на источники сообщает «Русская служба Би-би-си».

Компания «Роснефть» в марте договорилась с правительством о создании центра комплексных исследований в области генетических технологий. Мария Воронцова может стать куратором проекта, рассказали три источника «Би-би-си». По данным издания, «Роснефть» до 2027 года намерена вложить в проект от 500 миллионов до одного миллиарда долларов. Правительство собирается выделить под строительство центра участок на Воробьёвых горах, рядом с долиной МГУ, которой руководит предполагаемая младшая дочь президента России Катерина Тихонова.

По информации издания, центр займётся проектом «Геном россиян», в ходе которого сосредоточится на полном генетическом анализе жителей России. Авторы проекта хотят выяснить, есть ли типичные для российского этноса «генетические поломки», которые можно выявить и затем отредактировать. Как минимум центр собирается узнать, какие «поломки» есть у отдельных участников исследования. Для анализа планируют собрать генетический материал 100 тысяч россиян, в основном сотрудников «Роснефти». «Би-би-си» указывает, что в Москве полный генетический анализ стоит 60–100 тысяч рублей.

28 апреля в Москве зарегистрировали некоммерческую организацию «Российские генетические технологии», зарегистрированную по адресу офиса «Роснефти». Наблюдательный совет организации возглавил президент «Роснефти» Игорь Сечин, в состав совета также могут войти вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и Мария Воронцова.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался ответить на вопрос об участии Воронцовой в проекте.