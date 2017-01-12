Автохама на «Хайлендере» с номерами ААА уволили с крупного тагильского предприятия

Руководство АО «Уралкриомаш» уволило своего сотрудника, который в новогодние праздники на чёрной Toyota Highlander с номерами серии «ААА» устроил ДТП в центре Нижнего Тагила и скрылся с места происшествия. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе «Уралкриомаша», в собственности которого находится данная иномарка.

«Водитель ехал без пассажира, задел чужую машину и скрылся. Его потом вызвали в ГАИ, составили два протокола о нарушении ПДД и об оставлении места ДТП. Своему начальнику водитель ничего не сказал, так как испугался. Директор “Уралкриомаша” узнал об этой истории только от юристов, и вчера приказ об увольнении этого водителя был подписан», – пояснили в пресс-службе предприятия.

По словам начальника отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергея Бернгардта, личность виновного в ДТП водителя Toyota Highlander была установлена спустя несколько дней. За оставление места аварии нарушитель отделался штрафом.

Напомним, ДТП с чёрной Toyota Highlander произошло вечером 2 января. Иномарка на высокой скорости подъехала по обочине к перекрёстку улиц Газетной – Пархоменко, задев стоявший перед светофором ВАЗ-2114, после чего повернула на красный свет налево, чуть не сбив пешехода, и скрылась с места аварии.

Девушка-водитель автомобиля ВАЗ-2114, пострадавшего в ДТП, не имеет претензий к виновнику аварии, так как уже получила «от родственников» водителя Toyota Highlander денежную компенсацию.

Агентство новостей «Между строк»