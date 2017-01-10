В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)

Водитель чёрной Toyota Highlander с номерами серии «ААА» устроил ДТП в центре Нижнего Тагила, после чего скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл ещё в новогодние праздники – вечером 2 января. Как видно на оказавшейся в распоряжении АН «Между строк» видеозаписи, иномарка на высокой скорости подъехала по обочине к перекрёстку улиц Газетной – Пархоменко, задев стоявший перед светофором ВАЗ-2114, после чего повернула на красный свет налево, чуть не сбив пешехода, и скрылась с места ДТП.

Начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт сообщил АН «Между строк», что личность виновного в ДТП водителя Toyota Highlander была установлена через несколько дней.

«Водитель уже разыскан, на него составлены все необходимые материалы. Навряд ли водителя лишат прав, он будет оштрафован. Точную сумму не скажу. Я не могу вам сказать, чья это машина и кому она принадлежит. (…) Принадлежит она одному из [частных] предприятий города. Не администрации [города], не какой-либо государственной организации», – сказал Бернгардт.

Девушка-водитель автомобиля ВАЗ-2114, пострадавшего в ДТП, уже получила «от родственников» водителя Toyota Highlander денежную компенсацию, рассказал знакомый с пострадавшей источник агентства. По словам нашего собеседника, обнародовать имя владельца кроссовера с элитными номерами и добиваться более сурового наказания пострадавшая боится.

Агентство новостей «Между строк»

Видео: Олег Фёдоров